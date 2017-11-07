محمد بيطار يعلن ترشحه لرئاسة بلدية الناصرة ضمن انتخابات الجبهة الداخلية

محمد بيطار في بيانه:

كونوا جزءًا مؤثرًا لتأخذوا دوركم في صناعة قرارات مهمة ولتتمكنوا من التصويت لمرشحكم للرئاسة ولنخرج بعد المؤتمر متحدين أقوياء متوجهين نحو نصر كبير بانتخابات 2018

بعد أربعة سنوات على الإدارة الحالية، ازدادت فيها الفوضى في المدينة بأشكال مختلفة مثل تزايد العنف، واحتلال الأرصفة، وهبوط مستوى الأمان وتفاقم مشاكل حركة السير، وانتشار ظواهر اجتماعية مرفوضة

وصل الى موقع العرب بيان من الجبهوي محمد بيطار، جاء فيه: "بعد مرور أربع سنوات على تغيير إدارة بلدية الناصرة والتراجع الكبير الحاصل بمكانة الناصرة السياسية، الاجتماعية، الثقافية، العلمية وعلى خلفية محدودية الإدارة الحالية وانعدام قدرتها لوضع رؤيا للنهوض بالمدينة وإيجاد حلول لقضايا ملحّة تحتاج لمعالجة فورية مثل:



محمد بيطار

• تراجع مكانة الناصرة السياسية محليًا وعالميًا

• توسيع مسطح المدينة

• تقليص ومكافحة العنف على أشكاله

• تراجع المشهد الثقافي

• وقف هجرة الناس والمصالح من الناصرة

• تعزيز مكانة الشباب والنساء وإشراكهم بمواقع اتخاذ القرار وتنفيذه

• تأسيس وتفعيل شركة "تطوير الناصرة" للنهوض بمشاريع حيوية للناصرة وأهلها مثل إحياء سوق الناصرة ومشاريع سياحية وترفيهية وثقافية

• وضع مشروع استراتيجي لرفع مستوى التعليم المتردّي

• إنشاء وتنشيط لجان أحياء للتواصل مع هموم الناس بشكل مباشر ومتواصل

• رفع مكانة الناصرة الرياضية على المستوى المحلي والعالمي".



واضاف البيان: "بعد أربع سنوات على الإدارة الحالية، ازدادت فيها الفوضى في المدينة بأشكال مختلفة مثل تزايد العنف، واحتلال الأرصفة، وهبوط مستوى الأمان وتفاقم مشاكل حركة السير، وانتشار ظواهر اجتماعية مرفوضة. وحيال ضعف الإدارة الحالية الكبير لوضع حلول لمشاكل البلد، وبالمقابل، وعلى ضوء تجربتي وقدراتي وإنطلاقًا من علاقاتي بالناس وهمومهم كوني آتي من بيت نصراوي بسيط متواضع، عاش ويعيش مشاكل الناصرة تماما كسائر أبناء المدينة، واعتمادًا على خبرتي التي اكتسبتها في البلاد وخارجها بالعمل مع كبريات الشركات المحلية والعالمية، وأيضا من مساهمتي من خلال مؤسسة سينمانا بتعزيز المشهد الثقافي والحضاري والاجتماعي في مدينة الناصرة، أجد نفسي عازمًا وبقوة على قيادة تغيير حال المدينة من خلال الجمع بين القدرات القيادية، العلمية والعملية ومشاركة الناس، كل الناس، بصنع تغيير حقيقي للبلد. لنرفع الناصرة الى مكاتنها التي تستحقها ونستحقها جميعنا".

وتابع البيان: "وعليه أعلن ترشحي لرئاسة بلدية الناصرة ضمن تمهيديات الجبهة التي ستقام السبت 09/12/2017. من هنا أوجه ثلاث رسائل: الرسالة الأولى لأهلنا في الناصرة، يا أهلنا الأحباب، أيتها النساء والصبايا، أيها الرجال والشباب، أدعوكم للانتساب للجبهة وتسجيل عضوية لتكونوا أصحاب حق وتأثير بهذا الجسم السياسي العريق المتجدد بكم وبروح الشباب القادر على النهوض بالناصرة ورسم مستقبل أفضل للأجيال. كونوا جزءًا مؤثرًا لتأخذوا دوركم في صناعة قرارات مهمة ولتتمكنوا من التصويت لمرشحكم للرئاسة ولنخرج بعد المؤتمر متحدين أقوياء متوجهين نحو نصر كبير بانتخابات 2018. الرسالة الثانية لأعضاء جبهة الناصرة، أحبائي، رفيقاتي ورفاقي، أتوجه لكم وأطلب دعمكم والتصويت لي بمؤتمر الجبهة لانتخاب مرشحها لرئاسة بلدية الناصرة، ايمانًا مني أنني صاحب القدرات والجرأة الحقيقية لمواجهة التحديات الكبيرة وغير السهلة التي تلوح بالأفق وذلك لإحداث التغيير وعليه أطلب دعمكم وتصويتكم لي في المؤتمر. الرسالة الثالثة، للتيارات السياسية المختلفة، زملائي الأعزاء, كوادر وقياديين ونشطاء في الأطر السياسية في الناصرة... أعدكم أنني سأعمل كل ما بوسعي للوصول لصيغ تفاهمات معكم بهدف خلق حالة وحدة من خلالها نواجه الواقع السياسي الحالي بهدف تغييره ولنكن جميعنا شركاء في هذا التغيير. ليس عندي أدنى شك من رغبتكم في ناصرة أفضل وأجمل وان تكونوا جزءًا من صياغتها وصناعتها وفق رؤيا وعمل مشتركين. وعليه أدعوكم لحوار مفتوح ومتواصل من أجل الناصرة – ناصرتنا جميعًا. أخيرًا أتمنى لناصرتنا قيادة شبابية حكيمة قادرة على النهوض بها نحو مستقبل واعد لأجيال".