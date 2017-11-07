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أخبار عربية وعالمية الجبير: يمكن للحريري مغادرة السعودية وحزب الله دفعه للاستقالة

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الجبير: يمكن للحريري مغادرة السعودية
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الجبير: يمكن للحريري مغادرة السعودية وحزب الله دفعه للاستقالة

 الجبير:

 كان من الواضح أن حزب الله اللبناني كان يقوضه على كل منحنى، ويؤدي المراهنات الإيرانية

حزب الله دفع الحريري للاستقالة بأفعاله وباختطافه للعملية السياسية في لبنان وبتهديده للزعماء السياسيين"، مشددا على أن رئيس الوزراء اللبناني بإمكانه مغادرة المملكة في أي وقت

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-07 07:36:12 A A

أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، يمكنه مغادرة السعودية في أي وقت يريد، معتبرا أن "حزب الله" هو من أجبره على الاستقالة.


الجبير 

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "CNN"، الاثنين: "فيما يتعلق باستقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، كان من الواضح أن حزب الله اللبناني كان يقوضه على كل منحنى، ويؤدي المراهنات الإيرانية، النظام السياسي في لبنان أصبح عاجزا، وأن مسألة وجود حكومة يمكننا القيام بأعمال بصورة مستقلة شوهت، وكان حزب الله يتخذ القرارات، هذا دفعه للقول كفى، ولن أقوم بهذا، ونحن ندعمه بالكامل في هذا القرار".

واعتبر الجبير أن "حزب الله دفع الحريري للاستقالة بأفعاله وباختطافه للعملية السياسية في لبنان وبتهديده للزعماء السياسيين"، مشددا على أن رئيس الوزراء اللبناني "بإمكانه مغادرة المملكة في أي وقت".

يذكر أن الحريري أعلن، السبت الماضي، في خطوة غير متوقعة اتخذها خلال زيارته إلى السعودية، عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.

وهاجم الحريري بشدة، في كلمة متلفزة ألقاها من الرياض وبثتها قناة "العربية"، كلا من إيران و"حزب الله"، معتبرا أن الأجواء الحالية في لبنان تشبه تلك التي سبقت اغتيال والده، رفيق الحريري.

فيما قال كل من إيران و"حزب الله" إن استقالة الحريري قرار سعودي وليس إرادته الشخصية.


سعد الحريري

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