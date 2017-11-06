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جامعات / مدارس اخبار المدارس مدرسة وادي النسور تبهج طلابها بمحطات ابداعية في ظلال الشجرة المباركة

جامعات / مدارس

وادي عارة مدرسة وادي النسور تبهج طلابها بمحطات ابداعية
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مدرسة وادي النسور تبهج طلابها بمحطات ابداعية في ظلال الشجرة المباركة

جهزت مركزة التربية الاجتماعية المربية اسراء محاميد 3 مجموعات من البازل المؤلفة من صور تتعلق بالزيت والزيتون استمتع الطلاب بتركيبها

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-06 23:10:55 A A

مدرسة وادي النسور تتميز في يوم الزيت والزيتون من خلال فعاليات ونشاطات حافلة نظمها ونفذها طاقم التربية الاجتماعية في المدرسة.فقد قامت المعلمتان اسراء محاميد و سائدة عباسي بتحضير وتنسيق محطات غنية تجسّد موسم الزيت والزيتون..وقد كانت المحطة الاولى عبارة عن محطة فنون حيث قام الطلاب بعمل مجسمات تعبر عن موسم الزيتون وقاموا بعمل لوحة فنية من عصارة الزيتون...وجهتهم خلالها المعلمة بيان.وقد جهزت مركزة التربية الاجتماعية المربية اسراء محاميد 3 مجموعات من البازل المؤلفة من صور تتعلق بالزيت والزيتون استمتع الطلاب بتركيبها..خلال المحطة ذاتها.



وفي المحطة التالية تناول الطلاب طعاما يتكون من الزيت والزيتون وتناولوا عصائر طبيعية من البرتقال والرمان والجزر عصرها الطلاب بأنفسهم.. واستمتعوا بفقرات ابداعية وفكاهية من تقديم حسين جبارين في نفس الفقرة.وفي محطة اخرى تألقت الحاجة الفحماوية صباح بفعاليات مميزة حول الزيت والزيتون اعجب بها الطلاب والمعلمون على حد السواء وقام كل صف بتحضير وكبيس الزيتون في علبة خاصة به..وفي محطة اخرى قام الطلاب بصنع لوحة خاصة تعبر عن علاقته بالزيت والزيتون باشراف المعلمة نورس.وقد تواجد مدير المدرسة الاستاذ محمد خالد جبارين أثناء الفعاليات وأثنى على سيرها وعلى محتواها الغني بالافادة والمتعة وقدم شكره للمعلمتين اسراء محاميد وسائدة عباسي على ما بذلتاه في سبيل انجاح هذا اليوم وقام بشكر كل معلم ساهم بانجاح اليوم ومن بينهم المعلمة نورس والمعلمة بيان..وأكد ان الرقي بطلابنا لأرفع المراتب يبدأ بالعمل الدؤوب والتخطيط المحكم لانجازات تقوده الى التميز فكرا ونهجا وبالضرورة تحصيلا..

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