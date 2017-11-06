اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس مسرح الكرمة يقدّم ثلاثة عروض لطلاب المدرسة الابتدائية عبد قدور في دالية الكرمل

جامعات / مدارس

حيفا والمنطقة دالية الكرمل: 3 مسرحيات في ابتدائية عبد قدور
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مسرح الكرمة يقدّم ثلاثة عروض لطلاب المدرسة الابتدائية عبد قدور في دالية الكرمل

 

مدير المدرسة - الاستاذ صالح قدور:

المسرحيات كانت غنية وبمستوى جيد جدا وبعثت للطلاب بمعانٍ تربوية كثيرة وواضحة

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
من: سليمان حلبي- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-06 17:31:59 A A

عرضت، اليوم، أمام طلاب المدرسة الابتدائية ج على اسم عبد قدور في دالية الكرمل ثلاث مسرحيات متتالية قدّمها مسرح الكرمة - بيت هغيفن من حيفا.


خلال أحد العروض المسرحية

المسرحية الاولى تم تقديمها لطلاب الصفوف الاولى والثانية بعنوان فرخ البط، أما المسرحية الثانية للصفوف الثالثة والرابعة بعنوان الدراجة، ومسرحية ثالثة والتي تم تقديمها للصفوف الخامسة والسادسة.

هذا، وأوضح مدير المدرسة، الاستاذ صالح قدور، أنّ "المسرحيات كانت غنية وبمستوى جيد جدا وبعثت للطلاب بمعانٍ تربوية كثيرة وواضحة"، وشكر قدور الذين عملوا من اجل انجاح المسرحيات واخراجها الى التنفيذ. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مقتل امير سعودي وعدد من المسؤولين في تحطم طائرة | [2 قراءة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [1 قراءة]
3 النقب: مصرع طفل عربي (3 سنوات) من ضواحي عراد | [1 قراءة]
4 فوز خارجي لفتيات مجد الكروم على دالية الكرمل | [1 قراءة]
5 الجيش: عثرنا على خمس جثث خلال تدمير النفق | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 ابتداء من 1.12.17: راتب الحد الأدنى سيرتفع | [0 مشاركة]
4 المدرسة التكنولجية سخنين تقيم فعاليات مميزة | [0 مشاركة]
5 تقارير كتالونية: نيمار يشعر بالندم بعد ترك برشلونة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab