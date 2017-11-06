مسرح الكرمة يقدّم ثلاثة عروض لطلاب المدرسة الابتدائية عبد قدور في دالية الكرمل

مدير المدرسة - الاستاذ صالح قدور:

المسرحيات كانت غنية وبمستوى جيد جدا وبعثت للطلاب بمعانٍ تربوية كثيرة وواضحة

عرضت، اليوم، أمام طلاب المدرسة الابتدائية ج على اسم عبد قدور في دالية الكرمل ثلاث مسرحيات متتالية قدّمها مسرح الكرمة - بيت هغيفن من حيفا.





خلال أحد العروض المسرحية



المسرحية الاولى تم تقديمها لطلاب الصفوف الاولى والثانية بعنوان فرخ البط، أما المسرحية الثانية للصفوف الثالثة والرابعة بعنوان الدراجة، ومسرحية ثالثة والتي تم تقديمها للصفوف الخامسة والسادسة.



هذا، وأوضح مدير المدرسة، الاستاذ صالح قدور، أنّ "المسرحيات كانت غنية وبمستوى جيد جدا وبعثت للطلاب بمعانٍ تربوية كثيرة وواضحة"، وشكر قدور الذين عملوا من اجل انجاح المسرحيات واخراجها الى التنفيذ.