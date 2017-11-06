حيفا والمنطقة دالية الكرمل: 3 مسرحيات في ابتدائية عبد قدور
مسرح الكرمة يقدّم ثلاثة عروض لطلاب المدرسة الابتدائية عبد قدور في دالية الكرمل
مدير المدرسة - الاستاذ صالح قدور:
المسرحيات كانت غنية وبمستوى جيد جدا وبعثت للطلاب بمعانٍ تربوية كثيرة وواضحة
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
عرضت، اليوم، أمام طلاب المدرسة الابتدائية ج على اسم عبد قدور في دالية الكرمل ثلاث مسرحيات متتالية قدّمها مسرح الكرمة - بيت هغيفن من حيفا.
خلال أحد العروض المسرحية
المسرحية الاولى تم تقديمها لطلاب الصفوف الاولى والثانية بعنوان فرخ البط، أما المسرحية الثانية للصفوف الثالثة والرابعة بعنوان الدراجة، ومسرحية ثالثة والتي تم تقديمها للصفوف الخامسة والسادسة.
هذا، وأوضح مدير المدرسة، الاستاذ صالح قدور، أنّ "المسرحيات كانت غنية وبمستوى جيد جدا وبعثت للطلاب بمعانٍ تربوية كثيرة وواضحة"، وشكر قدور الذين عملوا من اجل انجاح المسرحيات واخراجها الى التنفيذ.
تعقيبات فيسبوك
الان في الموقع
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك