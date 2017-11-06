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رياضة وشباب رياضة عالمية كلوب: محمد صلاح فاق التوقعات بمستواه الأخير وأتمنى أن يحقق أرقامًا أفضل

رياضة وشباب

كلوب: محمد صلاح فاق التوقعات بمستواه الأخير
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كلوب: محمد صلاح فاق التوقعات بمستواه الأخير وأتمنى أن يحقق أرقامًا أفضل

الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول:

حينما تمتلك 20 لاعبًا في قائمة الاسماء المقترح تواجدها في الأنفيلد، يصبح القرار صعبًا، ولكن مع صلاح كان الأمر مختلفًا، فالجميع كان مقتنعًا به للغاية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-06 18:27:20 A A

أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بالأداء الذي يقدّمه لاعبه المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنّ "صلاح فاق التوقعات بمستواه الأخير". وقال يورجن كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "كنا نثق في قدرة محمد صلاح على مساعدتنا".


محمد صلاح

وتابع الألماني:"أنا والمدير الرياضي مايكل إيدوارز كنا على حق، الكشافان ديف فالوس وباري كانا عيوني التي شاهدت الفرعون المصري، وأكدا لي أنّه سيكون الحل للفريق الإنجليزي". وأضاف:"حينما تمتلك 20 لاعبًا في قائمة الاسماء المقترح تواجدها في الأنفيلد، يصبح القرار صعبًا، ولكن مع صلاح كان الأمر مختلفًا، فالجميع كان مقتنعًا به للغاية".

وأشار كلوب في تصلايحاته إلى أنّ "صلاح شخص جيد للغاية ولاعب رائع، لكني لم أتصور أبدًا قدرته على تسجيل 12 هدفًا في 17 مباراة، هذا الأمر فاق توقعاتي، ولكني أتمنى منه الاستمرارية على هذا النهج". واختتم بالقول:"أتمنى أن تزداد أرقام محمد صلاح خلال المباريات القادمة خلال الموسم الجاري، وأنّ يحقق أرقامًا أفضل في المواسم المقبلة".

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول الإنجليزي، قادمًا من روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 42 مليون يورو. 


يورجن كلوب

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