اغلاق
اغلاق
السلطات المحلية اخبار المجالس بلدية أم الفحم: افتتاح خط حافلات جديد يصل لمنطقة الشاغور

السلطات المحلية

وادي عارة بلدية أم الفحم: افتتاح خط حافلات جديد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

بلدية أم الفحم: افتتاح خط حافلات جديد يصل لمنطقة الشاغور

الاستاذ بلال ظاهر - القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم:

تمّ بعون الله إضافة خطين للحافلات داخل أحياء ام الفحم، الأمر الذي يعطي خدمة لقسم كبير من المواطنين، وإضافة وتيرة الباصات في خط 299 الى تل ابيب طريق شارع 6، وكذلك إضافة ساعات عمل اكثر لهذا الخط

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
من: إبراهيم أبو عطا- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-06 15:57:29 A A

افتتحت شركة المواصلات العامة "كفيم" بالتعاون مع بلدية أم الفحم مطلع الأسبوع خطين جديدين في المدينة، هما خط رقم 6 وخط رقم 2. وفي حديث مع عامر كبها – مركزّ محطة "كفيم" المركزية في أم الفحم، قال: "بحمد الله تم افتتاح خط باص رقم 6 والذي يبدأ مساره من مجمع الباصات مقابل مبنى البلدية، ويواصل حتى محطة الباصات باتجاه الخضيرة وحتى محطة مفرق عين الزيتونة – مي عامي – ويستمر حتى منطقة عين جرار وعين المغارة وينتهي في منطقة الشاغور، والعكس. ويعمل هذا الخط في ساعات الصباح كل ثلث ساعة يخرج باص واحد حتى ساعات الظهيرة، وبعد الظهر يخرج كل نصف ساعة باص".


صور من أم الفحم لخط الحافلات الجديد

وتابع كبها:"نشهد حركة نشطة جدا منذ اللحظة الاولى التي افتتحنا فيها هذا الخط، ونشهد حاجة الناس الملحة لمثل هذا الخط الذي انتظره الناس في ام الفحم كثيرا والذي يسد حاجة كبيرة في هذه المنطقة، خاصة أن عمالاً وموظفين وطلاب مدارس يتنقلون كثيراً في هذا الخط. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الخط ربط عدة خطوط باصات أخرى تشغلها الشركة في ام الفحم، حيث أن هذا الخط 6 الآن يغذي خطوط رقم 2و3و4 في منطقة الاغبارية والمحاجنة".

 وأضاف كبها: "إن الخط الثاني الذي تم تشغيله هذا الأسبوع هو خط رقم 2 وهذا الخط يخرج من شارع القدس وبشكل دائري يصل حتى شارع الجدوع وحي الكينا والبير ويعود عبر الشارع الرئيسي، ليصل ثانية الى مجمع الباصات المركزي، وهذا الخط يعمل يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى الحادية عشرة ليلاً".

هذا وعقب الاستاذ بلال ظاهر، القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، على هذا الانجاز بالقول:"تمّ بعون الله إضافة خطين للحافلات داخل أحياء ام الفحم، الأمر الذي يعطي خدمة لقسم كبير من المواطنين، وإضافة وتيرة الباصات في خط 299 الى تل ابيب طريق شارع 6، وكذلك إضافة ساعات عمل اكثر لهذا الخط، حيث يبدأ بالعمل الساعة الخامسة صباحا بدل الساعة السابعة إلا ربعاً. وأيضا اضافة 12 وتيرة عمل في خط رقم 44 الذي يخدم طالبات كلية القاسمي قي باقة الغربية. وسنعمل جاهدين على إكمال مشروع المواصلات العامة في باقي ألاحياء وضواحي ام الفحم وخاصة حارة الجبارين والمحاميد، وأحياء عين جرار، واد النسور، الاقواس، عين النبي حتى الميدان، وانتهاء بالمحطة الرئيسية، وذلك بعد انهاء اعمال التعبيد والبنى التحتية في شارع وادي النسور - الاقواس". 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مقتل امير سعودي وعدد من المسؤولين في تحطم طائرة | [2 قراءة]
2 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [1 قراءة]
3 النقب: مصرع طفل عربي (3 سنوات) من ضواحي عراد | [1 قراءة]
4 فوز خارجي لفتيات مجد الكروم على دالية الكرمل | [1 قراءة]
5 الجيش: عثرنا على خمس جثث خلال تدمير النفق | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 ابتداء من 1.12.17: راتب الحد الأدنى سيرتفع | [0 مشاركة]
4 المدرسة التكنولجية سخنين تقيم فعاليات مميزة | [0 مشاركة]
5 تقارير كتالونية: نيمار يشعر بالندم بعد ترك برشلونة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab