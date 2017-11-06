بلدية أم الفحم: افتتاح خط حافلات جديد يصل لمنطقة الشاغور

الاستاذ بلال ظاهر - القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم:

تمّ بعون الله إضافة خطين للحافلات داخل أحياء ام الفحم، الأمر الذي يعطي خدمة لقسم كبير من المواطنين، وإضافة وتيرة الباصات في خط 299 الى تل ابيب طريق شارع 6، وكذلك إضافة ساعات عمل اكثر لهذا الخط

افتتحت شركة المواصلات العامة "كفيم" بالتعاون مع بلدية أم الفحم مطلع الأسبوع خطين جديدين في المدينة، هما خط رقم 6 وخط رقم 2. وفي حديث مع عامر كبها – مركزّ محطة "كفيم" المركزية في أم الفحم، قال: "بحمد الله تم افتتاح خط باص رقم 6 والذي يبدأ مساره من مجمع الباصات مقابل مبنى البلدية، ويواصل حتى محطة الباصات باتجاه الخضيرة وحتى محطة مفرق عين الزيتونة – مي عامي – ويستمر حتى منطقة عين جرار وعين المغارة وينتهي في منطقة الشاغور، والعكس. ويعمل هذا الخط في ساعات الصباح كل ثلث ساعة يخرج باص واحد حتى ساعات الظهيرة، وبعد الظهر يخرج كل نصف ساعة باص".





صور من أم الفحم لخط الحافلات الجديد



وتابع كبها:"نشهد حركة نشطة جدا منذ اللحظة الاولى التي افتتحنا فيها هذا الخط، ونشهد حاجة الناس الملحة لمثل هذا الخط الذي انتظره الناس في ام الفحم كثيرا والذي يسد حاجة كبيرة في هذه المنطقة، خاصة أن عمالاً وموظفين وطلاب مدارس يتنقلون كثيراً في هذا الخط. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الخط ربط عدة خطوط باصات أخرى تشغلها الشركة في ام الفحم، حيث أن هذا الخط 6 الآن يغذي خطوط رقم 2و3و4 في منطقة الاغبارية والمحاجنة".



وأضاف كبها: "إن الخط الثاني الذي تم تشغيله هذا الأسبوع هو خط رقم 2 وهذا الخط يخرج من شارع القدس وبشكل دائري يصل حتى شارع الجدوع وحي الكينا والبير ويعود عبر الشارع الرئيسي، ليصل ثانية الى مجمع الباصات المركزي، وهذا الخط يعمل يوميا من الساعة الخامسة صباحا حتى الحادية عشرة ليلاً".



هذا وعقب الاستاذ بلال ظاهر، القائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، على هذا الانجاز بالقول:"تمّ بعون الله إضافة خطين للحافلات داخل أحياء ام الفحم، الأمر الذي يعطي خدمة لقسم كبير من المواطنين، وإضافة وتيرة الباصات في خط 299 الى تل ابيب طريق شارع 6، وكذلك إضافة ساعات عمل اكثر لهذا الخط، حيث يبدأ بالعمل الساعة الخامسة صباحا بدل الساعة السابعة إلا ربعاً. وأيضا اضافة 12 وتيرة عمل في خط رقم 44 الذي يخدم طالبات كلية القاسمي قي باقة الغربية. وسنعمل جاهدين على إكمال مشروع المواصلات العامة في باقي ألاحياء وضواحي ام الفحم وخاصة حارة الجبارين والمحاميد، وأحياء عين جرار، واد النسور، الاقواس، عين النبي حتى الميدان، وانتهاء بالمحطة الرئيسية، وذلك بعد انهاء اعمال التعبيد والبنى التحتية في شارع وادي النسور - الاقواس".