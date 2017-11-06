قصة قيمة العمل للأطفال الحلوين

قال الأب لابنه يوماً ما يا حسان يجب ان تعمل لكي تكون رجلاً يعتمد عليه، فقال له حسان : ولماذا اعمل والمال عندنا كثير، قال الاب : العمل عبادة، ويجب ان تتعود عليه ولكي أتاكد انك تعمل اعطني كل يوم ما تربحه من نقود، فخافت الام علي ابنها ان يتعب في العمل فكانت تعطيه كل يوم نقوداً ليعطيها لأبيه ويقول انه عمل، وكان الاب يلقيها من النافذة امام ابنه ثم يجمعها بدون ان يراه احد، وكان الابن لا يهتم بإلقاء النقود من النافذة.





صورة توضيحية

وذات يوم لم يكن لدي الام نقود تعطيها لابنها وطلبت من الابن ان يعمل ذلك اليوم، فذهب الابن الي العمل، وفي نهاية اليوم اخذ اجرة وذهب ليعطيها الي والده، فلما اخذ النقود وهم بقذفها من النافذة صرخ الولد وقال : لا تفعل يا والدي لقد تعبت وعملت كثيراً حتي حصلت عليها، فقال الوالد : حقاً لا يعرف قيمة المال إلا من تعب فيه.