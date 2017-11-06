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اولاد قصص قصة قيمة العمل للأطفال الحلوين

اولاد

قصة قيمة العمل للأطفال الحلوين
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قصة قيمة العمل للأطفال الحلوين

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-07 07:43:37 A A

قال الأب لابنه يوماً ما يا حسان يجب ان تعمل لكي تكون رجلاً يعتمد عليه، فقال له حسان : ولماذا اعمل والمال عندنا كثير، قال الاب : العمل عبادة، ويجب ان تتعود عليه ولكي أتاكد انك تعمل اعطني كل يوم ما تربحه من نقود، فخافت الام علي ابنها ان يتعب في العمل فكانت تعطيه كل يوم نقوداً ليعطيها لأبيه ويقول انه عمل، وكان الاب يلقيها من النافذة امام ابنه ثم يجمعها بدون ان يراه احد، وكان الابن لا يهتم بإلقاء النقود من النافذة.


صورة توضيحية

وذات يوم لم يكن لدي الام نقود تعطيها لابنها وطلبت من الابن ان يعمل ذلك اليوم، فذهب الابن الي العمل، وفي نهاية اليوم اخذ اجرة وذهب ليعطيها الي والده، فلما اخذ النقود وهم بقذفها من النافذة صرخ الولد وقال : لا تفعل يا والدي لقد تعبت وعملت كثيراً حتي حصلت عليها، فقال الوالد : حقاً لا يعرف قيمة المال إلا من تعب فيه. 

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