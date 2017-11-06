ما هو الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية منه/ د. محمد يونس
د. محمد يونس - أخصائي أمراض باطنية ورئتين في مستشفى هعيمك العفولة:
يتم تشخيص الالتهاب الرئوي، تبعا للأعراض والتي تتلخص بسعال حاد يرافقه بلغم بألوان مختلقة، حرارة جسم مرتفعة وقشعريرة
الالتهاب الرئوي الذي ينجم عن التعرض لفيروس لا تتم معالجته بالمضادات الحيوية، ولكن في بعض الحالات يتم معالجته عن طريق المضادات الفيروسية
على ممن هم فوق جيل 65 عاما والمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والكبد وغيرها، التوجه الى الطبيب المعالج لتلقي التطعيم اولا لفيروس الانفلونزا وثانيا ضد الالتهابات الميكروبية والالتهاب الرئوي
التطعيمات متوفرة في سلة الادوية. التطعيم للانفلونزا هو سنوي والتطعيم لالتهاب الرئوي مره واحدة في الحياة
يقترب فصل الشتاء بجماله وسحره، وعادة ما يصاحبه العديد من الامراض واكثرها خطورة هو الالتهاب الرئوي الحاد. حول هذا المرض الشائع واعراضه وطرق الوقاية يحدثنا د. محمد يونس، أخصائي أمراض باطنية ورئتين في مستشفى هعيمك العفولة.
د. محمد يونس
بداية، ما هو الالتهاب الرئوي وما هي أسبابه؟
الالتهاب الرئوي هو عبارة عن تلوث في الرئتين نتيجة الميكروبات او الفيروسات ومن أعرضه السعال، ارتفاع ملحوظ في درجة حرارة الجسم، صعوبات في التنفس وضيف في النفس وغالبا من الممكن التعافي منه في البيت دون الحاجة إلى الرقود في المشفى. الالتهاب الرئوي قد يؤدي الى صعوبات ومضاعفات لدى المتقدمين في السن او الاطفال والخدج والمرضى اللذين يعانون من افات مزمنة مثل ضعف المناعة المكتسبة، الانسداد الرئوي، مرض السكري امرض القلب وامراض الكلى والكبد وامراض الدم المستعصية مما يستوجب علاج الالتهابات الرئوية بالمضادات الحيوية وفي كثير منها يضطر المريض للرقود في المشفى لفترات طويلة قد تصل الى شهر واكثر. أسباب الالتهاب الرئوي، بوجه عام، هي الاصابة بالجراثيم الميكروبية او الفيروسية وتأتي عادة بعد تعرض المرضى الى فايروس الانفلونزا الذي يضعف المناعة في الشعب الهوائية ويسهل عمل الجراثيم في المناطق المصابة.
من هي المجموعات المعرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي؟
المجموعات المعرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي امثر ن غيرها هم المسنون فوق سن 65 عاما، والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل: مرضى السكري، مرضى القلب والكبد والربو والفشل الكلوي المزمن والانسداد الرئوي المزمن وغيرها من الامراض المزمنة كذلك الذين خضعوا لعملية استئصال الطحال، أو أن الطحال لديهم لا يعمل كما يجب، الذين يبالغون في شرب المشروبات الكحولية والذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي بشكل عام والذين يعانون من سوء في التغذية أو يعيشون في حالة اكتظاظ مع اشخاص اخرين كما هو في المؤسسات التعليمية مثلا أو المستشفيات.
كيف يتم تشخيص الالتهاب الرئوي؟
يتم تشخيص الالتهاب الرئوي، تبعا للأعراض والتي تتلخص بسعال حاد يرافقه بلغم بألوان مختلقة، حرارة جسم مرتفعة وقشعريرة. وبعد الفحص السريري يتم توجيه المريض الى فحص بالأشعة وقد يحتاج الى بعض الفحوصات المجهرية للبلغم وفحوصات دم اخرى.
ما هي طرق العلاج والوقاية المتاحة؟
اولا، درهم وقاية خير من قنطار علاج، ومن الافضل عدم الوصول الى حالة الاصابة بالمرض، احدى طرق الوقاية من الالتهاب الرئوي هي تناول لقاح وتطعيم ضد المرض وهو مهم وضروري لمن هم فوق 65 عاما ولدى الشرائح المعرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي اكثر من غيرها والتي ذكرتها سابقا.
بالنسبة لطرق العلاج فهي كثيرة وتتعلق بمسبب الالتهاب. بشكل عام عادة ما يتم العلاج بواسطة المضادات الحيوية وإذا لم يطرأ تحسن على حالة المريض ربما يستدعي العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد ويستدعى الرقود في المستشفى خاصة لمن يعاني من أمراض مزمنة والكبار في السن.
كما ومن المهم القيام بعدد من الامور لتحسين شعور المريض، خلال فترة علاج الالتهاب الرئوي. فعلى سبيل المثال، الاكثار من الراحة ومن النوم ومن شرب السوائل، إضافة إلى الامتناع عن التدخين. وإذا كان السعال يثير ضيقا شديدا ويمنع المريض من النوم الطبيعي خلال الليل، فمن المفضل استشارة الطبيب بشأن تناول دواء ضد السعال.
الالتهاب الرئوي الذي ينجم عن التعرض لفيروس لا تتم معالجته بالمضادات الحيوية، ولكن في بعض الحالات يتم معالجته عن طريق المضادات الفيروسية، اما الالتهابات الميكروبية فيتم علاجها عن طريق المضادات الحيوية، وكما ذكرت في بداية اللقاء درهم وقاية خير من قنطار علاج، فعلى ممن هم فوق جيل 65 عاما والمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة التي ذكرتها التوجه الى الطبيب المعالج لتلقي التطعيم اولا لفيروس الانفلونزا وثانيا ضد الالتهابات الميكروبية والالتهاب الرئوي والذين يتوفرون في سلة الادوية وهما نوعان اساسيان فيني اومبكس وبريفينار13. التطعيم للانفلونزا هو سنوي والتطعيم لالتهاب الرئوي مره واحدة في الحياة.
مره أخرى الوقاية خير من العلاج واتمنى ان يمر الجميع فترة الشتاء بأمان.