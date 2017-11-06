Like

ما هو الالتهاب الرئوي وطرق الوقاية منه/ د. محمد يونس

د. محمد يونس - أخصائي أمراض باطنية ورئتين في مستشفى هعيمك العفولة:

يتم تشخيص الالتهاب الرئوي، تبعا للأعراض والتي تتلخص بسعال حاد يرافقه بلغم بألوان مختلقة، حرارة جسم مرتفعة وقشعريرة

الالتهاب الرئوي الذي ينجم عن التعرض لفيروس لا تتم معالجته بالمضادات الحيوية، ولكن في بعض الحالات يتم معالجته عن طريق المضادات الفيروسية

على ممن هم فوق جيل 65 عاما والمرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والكبد وغيرها، التوجه الى الطبيب المعالج لتلقي التطعيم اولا لفيروس الانفلونزا وثانيا ضد الالتهابات الميكروبية والالتهاب الرئوي

التطعيمات متوفرة في سلة الادوية. التطعيم للانفلونزا هو سنوي والتطعيم لالتهاب الرئوي مره واحدة في الحياة

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-06 14:06:28 A نشر: 2017-11-06 14:06:28 A