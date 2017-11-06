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أخبار محاكم وجنائيات النيابة: اتهام رجل من عسفيا بإحراق أحراش الكرمل مرتين

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حيفا والمنطقة اتهام رجل من عسفيا بإحراق احراش الكرمل مرتين
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النيابة: اتهام رجل من عسفيا بإحراق أحراش الكرمل مرتين

النيابة:

بعد اسبوعين قرر المتهم أن يشعل النيران في الاحراش مرة أخرى بهدف الحاق الضرر بالمحمية الطبيعية فإندلعت النيران مرة أخرى وترك المتهم المكان

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-06 10:26:16 A A

قدمت النيابة العامة في لواء حيفا "لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في حيفا ضد رجل (43 عامًا) من عسفيا تنسب له تهمة اضرام النيران مرتين. ويستدل من لائحة الاتهام أنه يوم 03.10.17 وصل المتهم مع سيارته الى موقف سيارات في جبال الكرمل وقرر اضرام النيران عمدا بالاشجار وفي الاحراش الطبيعية هناك بواسطة ولاعة وورق ونتيجة لذلك اشتعلت النيران وغادر المتهم المكان. وبعد اسبوعين قرر المتهم أن يشعل النيران في الاحراش مرة أخرى بهدف الحاق الضرر بالمحمية الطبيعية فإندلعت النيران مرة أخرى وترك المتهم المكان. وفي الحالتين تم استدعاء طواقم اطفاء والتي وصلت الى المكان لاخماد النيران ومنع انتشار ألسنتها"، وفقا للبيان. 

 

 

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