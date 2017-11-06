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أخبار عربية وعالمية بعد استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.. سعد الحريري في ضيافة العاهل السعودي

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الملك سلمان يستقبل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل
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بعد استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية.. سعد الحريري في ضيافة العاهل السعودي

الحريري:

الشر الذي ترسله طهران إلى المنطقة سيرتد عليها

ايران تسيطر على المنطقة، وعلى القرار في سوريا والعراق واليمن

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-06 14:06:28 A A

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، الاثنين في الرياض. وكان الحريري قد أعلن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، السبت، متوعداً بأن "أيدي إيران في المنطقة ستقطع". كما أكد في خطاب الاستقالة المتلفز أن "لإيران رغبة جامحة في تدمير العالم العربي"، وشدد على أنه "أينما حلت إيران، يحل الخراب والفتن"، محذراً من أن "الشر الذي ترسله طهران إلى المنطقة سيرتد عليها".


سعد الحريري والعاهل السعودي اليوم

وأضاف الحريري: "إيران تسيطر على المنطقة، وعلى القرار في سوريا والعراق واليمن". وفي إشارة إلى التعاون بين طهران و حزب الله، أعلن أن "إيران وجدت في بلادنا من تضع يدها بيدهم".

 

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