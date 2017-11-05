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أخبار عربية وعالمية 28 قتيلاً وعشرات الجرحى في إطلاق نار داخل كنيسة جنوب تكساس في الولايات المتحدة

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قتلى وجرحى في إطلاق نار داخل كنيسة جنوب تكساس
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28 قتيلاً وعشرات الجرحى في إطلاق نار داخل كنيسة جنوب تكساس في الولايات المتحدة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-05 21:12:51 A A

أفادت وسائل إعلام أميركية بسقوط 28 قتيلاً على الاقل، وعدد آخر من الجرحى، في إطلاق نار داخل كنيسة، الأحد، في ولاية تكساس الأميركية.
ونقلت زوكالة "أسوشيتد برس" عن الشريف قوله إن رجلاً دخل كنيسة معمدانية في "ساذرلاند سبرينغز" بولاية تكساس وبدأ في إطلاق النار مخلفاً العديد من القتلى والجرحى.



وأفاد موقع "ويلسون كنتري نيوز" إن شريف منطقة ويلسون كنتري، جو تاكيت، قال إن مطلق النار قُتل، فيما نقلت مروحيات الضحايا إلى المستشفيات.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن شهود عيان أن عدة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار في الكنيسة، فيما قال مكتب قائد شرطة مقاطعة ويلسون في تكساس إن الشرطة انتشرت في مكان إطلاق النار. وقال شهود العيان إن هناك عدد كبير من قتلى ومصابين، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن إطلاق النار وقع في الكنيسة المعمدانية في "ساذرلاند سبرينغز" جنوب شرق مدينة سان انطونيو. وقالت إن مطلق النار دخل الكنيسة قبل الظهر بقليل وأطلق النار.
ويقطن منطقة "ساذرلاند سبرينغز" نحو 400 شخص على بعد 48 كيلومتراً جنوب شرق سان أنطونيو.

 

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