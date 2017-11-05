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ثقافة جنسية الزوج والزوجة مخاوف قد يكتمها زوجك ويخفيها عنك! تعرّفي عليها معنا وشاركيه كل لحظاته

ثقافة جنسية

مخاوف قد يكتمها زوجك ويخفيها عنك!
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مخاوف قد يكتمها زوجك ويخفيها عنك! تعرّفي عليها معنا وشاركيه كل لحظاته

تعرّفي على أكبر مخاوف الرجل مع العرب.كوم وشاركيه كل لحظاته.. تابعي معنا!

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-06 14:45:37 A A

عزيزتي الزوجة، قد يبدو الرجل قويًا وصلبًا وصاحب قرار دائمًا، ولكن الخبراء يتحدثون عن مخاوف تعتري الكثير من الرجال فيعملون على كتمانها وإخفائها عن زوجاتهم.. تعرّفي على أكبر مخاوف الرجل مع العرب.كوم وشاركيه كل لحظاته.. تابعي معنا!


صورة توضيحية

- الطول: كيف لا يقلق رجل قصير من مظهره الخارجي ويخشى الدخول في علاقة مع أيّ امرأة أطول منه؟ إنه يعرف جيداً أن من علامات الوسامة أن يكون الرجل طويلاً، ممشوق القوام.

 

- الشعر: من أهمّ وأخطر المخاوف التي تهدّد الرجل الشعر، لأنها فكرة تؤرقه. فإذا كان يعاني من الصلع، فدوماً ما يحاول إخفاءه. وإذا كان كثيف الشعر في الجسم فيشعر أنه ليس وسيماً، بل مخيفاً.

- الخبرة مع النساء: يخشى عدد كبير من الرجال ممن ليس لديهم خبرة في التعامل مع النساء، أو الذين لم يعيشوا تجربة حبّ سابقة أن يعترف بذلك. ويدفعه هذا الأمر للكذب على الطرف الآخر، مدّعياً أنه متعدّد العلاقات، وله باع طويل في التعامل مع النساء.

 

- المال: يعدّ المال من أسوأ الأشياء التي تزعج الرجل. فقد تربّى على أنه رجل المستقبل الذي يجب أن يعمل ليكسب النقود، وليعيش حياة مستقرة. لذلك، يقلق الكثير من الرجال بشأن أوضاعهم المالية ودخولهم الشهريّة، اعتقاداً منهم بأن الوضع المالي الجيد هو الذي سيمكّنه من الزواج.

- التحدث عن المشاكل: ربما تجدين الأمر غريباً عندما يتحدث الرجل عن مشكلة مع شريكته، لأن الحديث من صفات المرأة. ولكن ما لا تعرفينه أن الرجل لديه الكثير من المشاعر التي يودّ أن يصرّح بها. لذا، دعيه يطلق ما في داخله، وليتحدث عن المشكلات مع أصدقائه أو المقرّبين له. 

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