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معلومات الابراج أخبار الجدي: تحسم أمرك في نهاية الشهر وتتخذ قرارك النهائي بالنسبة الى علاقة نامية

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الجدي: تحسم أمرك في نهاية الشهر
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الجدي: تحسم أمرك في نهاية الشهر وتتخذ قرارك النهائي بالنسبة الى علاقة نامية

على صعيد الحياة الشخصية فإنّ مفاجآت عديدة بانتظارك، في بداية الشهر تشكو من بعض التراجع العاطفي او من مشاكل عائلية او تصرف مؤسف لاحد الاصدقاء ثم فجأة تتغير الاجواء

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-08 07:30:18 A A

تتلاحق الاحداث وتتسارع في حياتك يا عزيزي الجدي في هذه الفترة، وقد تأتي ظروف تدفعك الى المكان الاول او الى تولي ادارة احد المشاريع او القبول الفوري بعض تتلقاه. اذا كنت باحثا عن عمل فقد تتاح لك فرصة الانتماء الى مؤسسة كبيرة وعالمية كذلك تخطط لمستقبل مالي واعد لكن الفلك يطلب اليك التعامل الجيد مع المحيط المهني والتروي في الرد على الطلبات وفي تعاطيك مع بعض الزبائن او المسؤولين.


صورة توضيحية

على صعيد الحياة الشخصية فإنّ مفاجآت عديدة بانتظارك، في بداية الشهر تشكو من بعض التراجع العاطفي او من مشاكل عائلية او تصرف مؤسف لاحد الاصدقاء ثم فجأة تتغير الاجواء لتنطلق بعلاقات واعدة وبزخم رومانسي هائل. فمن اختفى من حياتك يعود اليك طالبا الرضى فيما ظروف غريبة تجعلك تتصالح مع بعض المقربين.

قد تقرر الزواج اذا كنت عازبا او تتلقى عرضا بذلك. أمّا اذا كان لديك اولاد بعمر الشباب فغنهم يطلون على قصة رومانسية مع شخص ثري وكريم. تحسم أمرك في نهاية الشهر وتتخذ قرارك النهائي بالنسبة الى علاقة نامية.

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