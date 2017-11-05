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سيارات اخبار السيارات نيسان عن تفاصيل أسعار عائلة GT-R 2018

سيارات

نيسان عن تفاصيل أسعار GT-R 2018
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نيسان عن تفاصيل أسعار عائلة GT-R 2018

أضيف لموديلات 2018 من السيارة مشغل آبل كاربلاي للهواتف الذكية ونظام NissanConnect وتقديم لون داخلي جديد هو الأسود Kuro Night أما نيسان GT-R Track Edition

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-07 13:54:07 A A

 أعلنت نيسان عن تفاصيل أسعار عائلة GT-R موديلات 2018 الجديدة في الولايات المتحدة والتي تبدأ من 99.990 دولار مع نسخة Pure التي تأتي تحت نسخ بريميوم ويقل سعرها 10.500 دولار وينقصها بعض المميزات مثل نظام العادم التيتانيوم والنظام الصوتي Bose ونظام تقليل وعزل الضوضاء ونظام تعزيز الصوت النشط.



وأضيف لموديلات 2018 من السيارة مشغل آبل كاربلاي للهواتف الذكية ونظام NissanConnect وتقديم لون داخلي جديد هو الأسود Kuro Night أما نيسان GT-R Track Edition فتتوفر بسعر 128.490 جولار وتستعير بعض الملامح من أعلى الاصدارات نيسمو وتحمل محرك V6 سعة 3.8 لتر يتواجد في نسخ Pure و Premium ويولد قوة 565 حصان وعزم دوران 633 نيوتن.متر.

أما GT-R Nismo الفائقة فتستمر في التوفر بعدد محدود من النسخ في أمريكا الشمالية بسعر 175 ألف دولار وتتوفر بتكنولوجيا سباقية ومحرك 3.8 لتر بقوة اضافية تبلغ 600 حصان وعزم دوران 652 نيوتن.متر.  

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