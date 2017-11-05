محمد عساف يتألق ضمن ليلة إستثنائية في دار الأوبرا المصرية

إفتتح محمد عساف الحفل بأغنية "زي الهوا" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حيث إحتفى المهرجان في تلك الليلة بالذكرى الأربعين لرحيل العندليب

أحيا النجم الفلسطيني ومحبوب العرب محمد عساف ليلة إستثنائية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته السادسة والعشرين في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري كبير مساء 2 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.





وإفتتح محمد عساف الحفل بأغنية "زي الهوا" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ حيث إحتفى المهرجان في تلك الليلة بالذكرى الأربعين لرحيل العندليب. وعبّر عساف عن سعادته بالغناء لحافظ للمرة الثالثة في حفلاته بالمهرجان، موجهاً الشكر لمسؤولي دار الاوبرا المصرية على ثقتهم وإختياره للمشاركة في هذه الإحتفالية، كما وجه الشكر للموسيقار يعقوب الاطرش قائد الفرقة الموسيقية.



وخلال الحفل قدم محمد عساف مجموعة من أغانيه الخاصة منها: ما وحشناك، أنا مش هفرض نفسي وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على مدار أكثر من ساعة.