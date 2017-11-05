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منبر العرب شعر بعد الغسق/ بقلم: أسيل منصور

منبر العرب

بعد الغسق/ بقلم: أسيل منصور
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بعد الغسق/ بقلم: أسيل منصور

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-05 12:58:11 A A

ولكم تمنّى القلب أن يعود الصّبا
ويضحك ثغر أيّامٍ له تقبّله بعبقٍ من حبقْ
وتستغفر التواريخ من ذنوب المآسي
وتتوب الأوقات من حوب الضنكْ
ولكم تسنّى للدهر أن يلاطف الفؤاد
ويغوي السعادة لتغتال الأنين منه يسر الحال قد سرقْ
ويتجاهل الدهر فرصاً فيها نجاته
ويمسك عن عطاءٍ وينشر رماده بعد أن بالظلم باطنه قد احترقْ
موعودٌ كنت يا قلب بشيء من اللاشيء المريح
بكل مرّة كان فيها القمر قد اتسقّ
لكنّ العرجون ما عاد يبدو
وقد زاحم جند الظلمة طرق قناديله
وانتصرت معاني الفناء واستبق المغيب بابك واخترقْ
أن إن كان بعد الغسق ما يغنيك عن الذي ولّى
فَإِنَّ الصبر صاحبي هو يغنيني عمّا سبقْ 

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