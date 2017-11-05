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جامعات / مدارس اخبار المدارس يوم مبيعات صحي لطالبات اعدادية خديجة بأم الفحم

جامعات / مدارس

وادي عارة يوم مبيعات صحي لطالبات خديجة بأم الفحم
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يوم مبيعات صحي لطالبات اعدادية خديجة بأم الفحم

قامت الطالبات بتجهيز الطاولات ووضع منتوجات الالبان عليها وبيع المنتوجات الصحية للطالبات للتركيز على اهمية اكل وشرب المنتوجات الصحية

من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-05 08:56:41 A A

ضمن مشروع سفيرات الصحة في مدرسة خديجة الاعدادية النموذجية بمدينة أم الفحم. قامت طالبات صف السابع 4 مع مربية الصف المعلمة حنين اغبارية في تحضير يوم مبيعات صحي من منتجات الالبان.


خلال يوم المبيعات الصحي

قامت الطالبات بتجهيز الطاولات ووضع منتوجات الالبان عليها وبيع المنتوجات الصحية للطالبات للتركيز على اهمية اكل وشرب المنتوجات الصحية المفيدة لجسم الانسان. هذا وقد لاقت الفعالية تشجيع إدارة المدرسة على مثل هذه المبادرة المهمة. 

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