التحقيق مع كبار المسؤولين السعوديين بتهم الفساد بينهم الملياردير الوليد بن طلال

لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية أوقفت عددا من الأمراء والوزراء السابقين

صرّح مسؤوول سعودي كبير اليوم الأحد إنّ: "الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، هو ضمن محتجزين يخضعون لتحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد، بعد توجيه عدة اتّهامات لهم تتعلّق بالفساد".



الوليد بن طلال

وتابع المسؤول: "وزير المالية السابق إبراهيم العساف هو من المحتجزين أيضا ويخضع للتحقيق". وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت متأخر يوم أمس السبت عن تشكيل لجنة عليا جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".

هذا ويشار إلى أنّ لجنة عليا لمكافحة الفساد في السعودية أوقفت عددا من الأمراء والوزراء السابقين. ولم تعلن أسماء الذين تم إيقافهم، ولم يصدر أي توضيح رسمي لسبب اتخاذ تلك القرارات. لكن قناة العربية الإخبارية السعودية قالت إنّ: "تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012. وأضافت أنه تم إيقاف11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين".