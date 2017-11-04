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رياضة وشباب رياضة عالمية محمد صلاح يقود ليفربول لسحق وست هام

رياضة وشباب

محمد صلاح يقود ليفربول لسحق وست هام
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محمد صلاح يقود ليفربول لسحق وست هام

أصبح في رصيد ليفربول بعد هذا الفوز 19 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة التاسعة في المركز السابع عشر

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-04 22:14:11 A A

حقق ليفربول فوزاً كبيراً على وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.وافتتح النجم المصري محمد صلاح أهداف ليفربول في المباراة بعد مرور 21 دقيقة، قبل أن يضيف جويل ماتيب الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وقلص مانويل لانزيني النتيجة لوست هام في الدقيقة 55، ومن ثم عاد الريدز لتسجيل ثنائية عبر أليكس تشامبرلين ومحمد صلاح في الدقيقتين.56و57.وأصبح في رصيد ليفربول بعد هذا الفوز 19 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة التاسعة في المركز السابع عشر. 

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