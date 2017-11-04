هبوعيل ام الفحم يتعادل سلبيا 0-0 مع الطيرة واحمد سبع يقدم استقالته من التدريب

المدرب احمد السبع مدرب فريق هبوعيل ام الفحم انه قدم استقالته من تدريب الفريق الفحماوي

اكتفى فريق هبوعيل ام الفحم بنتيجة تعادل سلبيةامام النادي الرياضي الطيرة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد السلام بمدينة ام الفحم ضمن مباريات الأسبوع التاسع لدوري الدرجة الاولى المنطقة الشمالية.

هذا وبالرغم من النتيجة البيضاء الا ان المباراة شهدت منافسة قوية ما بين الفريقين الذين قدما اداء مقبول وتمتعت المباراة باللعب الهجومي من قبل الفريقين.هذا وقد علم موقع العرب من مصادر مقربة من المدرب احمد السبع مدرب فريق هبوعيل ام الفحم انه قدم استقالته من تدريب الفريق الفحماوي هذا وقد حاولنا أخذ تعقيب المدرب وإدارة الفريق الا انه تعذر في هذه اللحظة.