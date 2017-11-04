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وادي عارة وادي النسور تكرم مجموعة من الفنانين الفحماويين
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مدرسة وادي النسور الاعدادية تكرم مجموعة من الفنانين الفحماويين

وادي النسور: 

خلال احتفال متميز قُدمت للفنانين دروع تكريمية امتنانا لهم على ما قدموه من عطاء وتطوع على حساب وقتهم الشخصي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-04 16:59:08 A A

قامت ادارة وطاقم مدرسة وادي النسور الاعدادية يوم الاربعاء الموافق 1/11/17بتكريم مجموعة من الفنانين الفحماويين وهم الفنان المبدع احمد بويرات، والفنانة المتميزة نجاح كرم محاميد وكذلك الفنانة هنادي اغبارية الذين نسجوا بريشتهم اجمل اللوحات على جدران المدرسة الخارجية بالتنسيق مع مركزة التربية الاجتماعية في المدرسة المربية اسراء محاميد وقد رافق الفنانين مجموعة من الطلاب الموهوبين في المدرسة اذ قاموا بالرسم وساهموا بمساندة الفنانين على اتمام اللوحات الفنية وقد استمتعوا جدا بالعمل الابداعي".


من التكريم

وأضاف البيان: "وخلال احتفال متميز قُدمت للفنانين دروع تكريمية امتنانا لهم على ما قدموه من عطاء وتطوع على حساب وقتهم الشخصي. وقد أثنى مدير المدرسة على ادائهم وجمال ما قدموه وقال بان الفن هو مرآة الشعوب ويجب ان يظل في القمة حتى ترقى الامم الى ارفع المراتب. وشكر المدير كذلك جميع الطلاب الذين شاركوا الفنانين باتمام الجدارية" إلى هنا نصّ البيان. 

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