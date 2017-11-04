اغلاق
اغلاق
سياحة تقارير سياحية إياتا: الشحن الجوي يسجل أبطأ وتيرة نمو بـ 5 أشهر

سياحة

الشحن الجوي يسجل أبطأ وتيرة منذ أشهر
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

إياتا: الشحن الجوي يسجل أبطأ وتيرة نمو بـ 5 أشهر

ارتفع الطلب على الشحن الجوي، الذي يقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن من البضائع خلال عملية الشحن، 9.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول انخفاضا من 11.6 بالمئة في أغسطس آب

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: xinhua)
نشر: 2017-11-04 16:08:02 A A

أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في تقرير له إلى أنّ الطلب العالمي على الشحن الجوي سجل أبطأ وتيرة للنمو في خمسة أشهر في سبتمبر/أيلول وإنه يبدو أن زيادة نمو الشحن الجوي في الآونة الأخيرة بلغت الذروة.


صورة توضيحية

وارتفع الطلب على الشحن الجوي، الذي يقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن من البضائع خلال عملية الشحن، 9.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول انخفاضا من 11.6 بالمئة في أغسطس آب.

وبحسب إياتا فإنّ نمو الطلب بلغ 10.1 بالمئة منذ بداية العام مما يعني أن توقعاتها بتحقيق نمو بنسبة 7.5 بالمئة لعام 2017 يبدو "من المحتمل أن ترتفع بنسبة كبيرة.

وقال ألكسندر دو جونياك الرئيس التنفيذي لإياتا "لكن هناك مؤشرات على أن طفرة الطلب هذه وصلت إلى الذروة".
وسجلت جميع المناطق تباطؤا في نمو الطلب على الشحن الجوي بالمقارنة مع أغسطس آب. وزادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 3.9 بالمئة في سبتمبر أيلول بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي مما عزز معامل الحمولة. 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز خارجي ثمين لاتحاد ابناء مجد الكروم على بيتار نهاريا | [2 قراءة]
2 الرامة: يوم الحذر على الطرق في ثانوية حنا مويس | [2 قراءة]
3 يركا: اصابة شاب بعد تعرضه لاطلاق نار | [2 قراءة]
4 حادث طرق ذاتي بين مسعدة وبقعاتا | [2 قراءة]
5 حادث طرق بالقرب من وادي سلّامة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 يوفنتوس يزيد من معاناة ميلان بثنائية هيجواين | [0 مشاركة]
3 رئيس إقليم كاتالونيا يدعو الى الاعتراض بشكل ديموقراطي | [0 مشاركة]
4 كفرقاسم: احياء ذكرى المجزرة الـ61 من خلال مسيرة مشاعل | [0 مشاركة]
5 باقة: مستقبل طلابنا في سلم أولويات البلدية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab