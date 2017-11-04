إياتا: الشحن الجوي يسجل أبطأ وتيرة نمو بـ 5 أشهر

ارتفع الطلب على الشحن الجوي، الذي يقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن من البضائع خلال عملية الشحن، 9.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول انخفاضا من 11.6 بالمئة في أغسطس آب

أشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في تقرير له إلى أنّ الطلب العالمي على الشحن الجوي سجل أبطأ وتيرة للنمو في خمسة أشهر في سبتمبر/أيلول وإنه يبدو أن زيادة نمو الشحن الجوي في الآونة الأخيرة بلغت الذروة.





صورة توضيحية



وارتفع الطلب على الشحن الجوي، الذي يقاس بعدد الكيلومترات التي يقطعها كل طن من البضائع خلال عملية الشحن، 9.2 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول انخفاضا من 11.6 بالمئة في أغسطس آب.



وبحسب إياتا فإنّ نمو الطلب بلغ 10.1 بالمئة منذ بداية العام مما يعني أن توقعاتها بتحقيق نمو بنسبة 7.5 بالمئة لعام 2017 يبدو "من المحتمل أن ترتفع بنسبة كبيرة.



وقال ألكسندر دو جونياك الرئيس التنفيذي لإياتا "لكن هناك مؤشرات على أن طفرة الطلب هذه وصلت إلى الذروة".

وسجلت جميع المناطق تباطؤا في نمو الطلب على الشحن الجوي بالمقارنة مع أغسطس آب. وزادت الطاقة الاستيعابية المتاحة 3.9 بالمئة في سبتمبر أيلول بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي مما عزز معامل الحمولة.