هل ستتزوج ليدي غاغا على الطريقة التقليدية؟

أفادت تقارير فنية عالمية بأنّ الفنانة العالمية ليدي غاغا بالرغم من الحياة الغريبة التي اعتمدتها والتي تعيشها وتمارسها بشكل يومي إلا انها اختارت أن تتزوج على الطريق التقليدية من حبيبها المتعهد الفني كريستيان كارينو، الذي تواصل مع والدها طالبا يدها ليتزوجها.



ليدي غاغا

وأشارت التقارير إلى أنّ الزواج لن يتم في وقت قريب بسبب وضع غاغا الصحي، إذ أنها كشفت أخيراً أنها تعاني من ألم جسدي حاد ناتج عن ألم عضلي ليفي مزمن يعرف باسم فيبروميالغيا.