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تكنولوجيا فيسبوك وتويتر الكشف عن ثغرة خطيرة في تويتر بسبب دونالد ترامب!

تكنولوجيا

الكشف عن ثغرة خطيرة في تويتر بسبب دونالد ترامب!
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الكشف عن ثغرة خطيرة في تويتر بسبب دونالد ترامب!

أثار تعطيل الحساب الموثق لترامب الذي استمر 11 دقيقة في وقت متأخر الخميس الماضي اهتماما واسع النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بشأن إجراءات الأمن داخل شركة تويتر

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-05 11:50:08 A A

تمّ الكشف عن ثغرة خطيرة في آلية عمل موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن بطريقة غير مباشرة، وذلك بعد أن تبين أن موظف في الشركة تعمد تعطيل حساب ترامب لوقت وجيز، الخميس.


حساب ترامب على تويتر - ارشيف رويترز

وأثار تعطيل الحساب الموثق لترامب الذي استمر 11 دقيقة في وقت متأخر الخميس الماضي اهتماما واسع النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي، وتساؤلات بشأن إجراءات الأمن داخل شركة تويتر.

ويستعين الرئيس الأميركي بتويتر بشكل متكرر لإعلان سياساته ومهاجمة خصومه وانتقاد بلدان مثل كوريا الشمالية، وقد سارع بعض المستخدمين إلى الإشادة بالموظف الذي عطل الحساب الذي يتابعه 41.7 مليون مشترك. إلا أن مستخدمين آخرين أعربوا عن قلقهم على الأمن القومي من احتمال تدخل موظفين آخرين في المستقبل أو أعطال تكنولوجية تتعلق بحساب ترامب.

وتأتي الواقعة في وقت تواجه فيه تويتر انتقادات بشأن تعاملها مع مسألة تعليق بعض الحسابات، وسوء الاستخدام وشروط الاستخدام دائمة التغيير.

وقالت تويتر، الجمعة، "اتخذنا إجراءات حماية لمنع تكرار هذا الأمر. لن ننشر كل تفاصيل التحقيق الداخلي الذي أجريناه أو أي عمليات تحديث بشأن إجراءات الأمن لدينا. لكننا أخذنا المسألة بجدية وتعكف فرقنا عليها". ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة على الواقعة قولهم، الجمعة، إن الموظف المذكور كان متعاقدا لدى تويتر. 

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