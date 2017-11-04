اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد توني كروس

رياضة وشباب

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد توني كروس

يرتبط توني كروس (27 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2014 قادماً من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-04 18:49:01 A A

 بدأ مانشستر يونايتد التحضير مبكراً للميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي الشياطين الحمر يستهدف التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد الدولي الألماني توني كروس.

 

توني كروس

وحسب موقع “calciomercato” المتخصص فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد الألماني توني كروس خلال الصيف المقبل بطلبٍ من المدرب جوزيه مورينيو.ونقلاً عن نفس المصدر فإن جوزيه مورينيو يرى في توني كروس اللاعب الذي ينقص وسط ميدان مانشستر يونايتد نظراً لخبرة النجم الألماني وإمكانياته الدفاعية والهجومية المميزة، حيث أن نادي الشياطين الحمر مستعد لاستثمار أكثر من 60 ملون جنيه استرليني من أجل إغلاق الصفقة.
ويرتبط توني كروس (27 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2014 قادماً من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز خارجي ثمين لاتحاد ابناء مجد الكروم على بيتار نهاريا | [2 قراءة]
2 الرامة: يوم الحذر على الطرق في ثانوية حنا مويس | [2 قراءة]
3 يركا: اصابة شاب بعد تعرضه لاطلاق نار | [2 قراءة]
4 حادث طرق ذاتي بين مسعدة وبقعاتا | [2 قراءة]
5 حادث طرق بالقرب من وادي سلّامة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 يوفنتوس يزيد من معاناة ميلان بثنائية هيجواين | [0 مشاركة]
3 رئيس إقليم كاتالونيا يدعو الى الاعتراض بشكل ديموقراطي | [0 مشاركة]
4 كفرقاسم: احياء ذكرى المجزرة الـ61 من خلال مسيرة مشاعل | [0 مشاركة]
5 باقة: مستقبل طلابنا في سلم أولويات البلدية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab