مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد توني كروس

يرتبط توني كروس (27 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2014 قادماً من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو

بدأ مانشستر يونايتد التحضير مبكراً للميركاتو الصيفي المقبل، حيث أن نادي الشياطين الحمر يستهدف التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد الدولي الألماني توني كروس.

توني كروس

وحسب موقع “calciomercato” المتخصص فإن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع متوسط ميدان ريال مدريد الألماني توني كروس خلال الصيف المقبل بطلبٍ من المدرب جوزيه مورينيو.ونقلاً عن نفس المصدر فإن جوزيه مورينيو يرى في توني كروس اللاعب الذي ينقص وسط ميدان مانشستر يونايتد نظراً لخبرة النجم الألماني وإمكانياته الدفاعية والهجومية المميزة، حيث أن نادي الشياطين الحمر مستعد لاستثمار أكثر من 60 ملون جنيه استرليني من أجل إغلاق الصفقة.

ويرتبط توني كروس (27 سنة) مع ريال مدريد بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإسبانية في صيف 2014 قادماً من بايرن ميونخ مقابل 25 مليون يورو.