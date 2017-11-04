مدير مدرسة درويش مجدالكروم د.حسين سريس يحصل على شهادة الدكتوراة بالادارة التربوية

عاد الى البلاد المربي حسين سريس مدير مدرسة محمود درويش الاعدادية في مجد الكروم قادماً من رومانيا وفي جعبته شهادة الدكتوراة في موضوع الادارة التربوية وذلك بعد مسيرة تعليمية دامت اربع سنوات في هذا المجال وبعد مثابرة وعطاء مستمر منذ 10 سنوات في المجال الاداري .







وقد مثل الدكتور حسين سريس هناك امام لجنة خاصة التي تكونت من ستة بروفوسورات مختصين في موضوع التربية الادارية حيث قام الدكتور حسين سريس بعرض البحث الذي اجراه في موضوع التربية أمامهم والذي اهله للحصول على شهادة الدكتورة .

وفي حديث حصري خاص لنا معه لدى عودته من رومانيا حدثنا الدكتور حسين سريس عن بحثه والخطوات التي اوصلت به الى نيل شهادة الدكتوراة :"الحمد الله اولاً ...فالدكتوراة هي مسيرة شاقة وتحتاج للكثير من التعب والمشقات والاعصاب اذ من المفروض ان تجري بحث مميز وخاص من اجل تاهيلك للحصول على شهادة الدكتورة بالادارة التربوية . فنحن وبحمد اله استطعت من بناء ما يسمى " بالموديل " لادارة المدرسة بطريقة مختلفة مبنية على احسس اكاديمية , والهدف من هذه الطريقة هو رفع جودة العملنا لانه من المهم جداً ان نبقى مقبولين على طلابنا , ولان طلابنا اليوم لديهم انفتاح تكنولوجي اكثر منا ومطلعين اكثر منا في عالم الحاسوب , والمطلوب منا ان نتجدد ونتطور اكثر , من اجل ان نبقى مقبولون عليهم و فهناك فجوة كبيرة بين الوسطين العربي واليهودي , وبين الطلاب في البلاد عامة والطلاب في اوروبا".



واضاف الدكتور حسين سريس :"الموديل الذي تم بناءه مبني على العديد من العوامل والهدف أدراة هذه العوامل التي هي شريكة باتخاذ القرارات في المدارس وطبعا على مدير المدرسة , كمسؤول ويقف على راس الهرم , ادارة هذه الشراكة , بطريقة خاصة ذات جودة عالية وناجعه لكي تأدي في نهاية الامر للنتائج المطلوبة في اكثر من مجال واهمها المجال العليمي , والاجتماعي والتربوي ".

واضاف الدكتور حسين سريس:" الحمد الله افلحنا باقناع اللجنة الخاصة المعترف بها من الاتحاد الاوروبي ببحثنا بموضوع الادارة التربوية والذي تخلله اجراء مقابلات ولقاءات مع 456 شخصًا من الشركاء في التربية والتعليم وان شاء الله سنقوم بتطبيق هذا الموديل في مدرستنا مدرسة محمود درويش , اذ تم تطبيق عدة مجالات منه في العشر سنوات الاخيرة في مدرسة محمود درويش , وكلي امل ان يطبق في مدارس اخرى وخصوصاً ان وراء كل مجال من المجالات التي عرضت خلفها عالم بأكمله وانا على استعداد لتواصل ومساعدة اي جهة او اي مدير يود ان يتبني هذا الموديل الخاص , وكما قال احد الحكماء : "ليس هناك اعمال عظيمه, هناك اعمال تقام بأيدي عظيمه".. واذا اردت التغيير يجب ان تقبل المواجهة , فبدون تصميم, وبدون مواجه, وبدون الايمان بالنفس , من الصعب جداً ان تصل الى نتائج ".