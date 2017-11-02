الجوزاء: فترة رائعة بانتظارك ويسعى الآخرون لكسب اعجابك وودك

يترك احدهم لديك انطباعا غريبا بعض الشيء فتحتار بأمرك لا تتطور احدى العلاقات او تكون منطويا على نفسك

عزيزي الجوزاء، تطل على شهر رائع يحمل اليك نشاطات مهنية واجتماعية واعدة ويزيل عنك الهموم. تتلقى التهاني في هذا الشهر وتفرح بنتائج اعمال قمت بها وبثمار لجهود سابقة. في حياتك الشخصية ايضا تقبل على حوار فعال وتعيش تواطؤ مع الحبيب او الزوج وإذا كنت وحيدا فقد تنشأ صداقة تلونها العواطف الحلوة لكي تفرحك وتسعدك.



صورة توضيحية



يسعى الآخرون لكسب اعجابك وودك ويترك احدهم لديك انطباعا غريبا بعض الشيء فتحتار بأمرك لا تتطور احدى العلاقات او تكون منطويا على نفسك باحثا عن حقيقة مشاعرك متعبا من الحيرة او من مراوحة المكان في قضية شخصية سببت لك الهموم.