تعرفوا معنا على فانكوفر قي كندا

سيأخذكم اليوم موقع العرب معه في جولة إلى غانكوفر الكندية، تعود تسمية هذه المدينة إلى القبطان جورج فانكوفر، كما وتقع فانكوفر جنوب غرب ولاية كولومبيا البريطانية في كندا.



فانكوفر

يسكن هذه المدينة اكثر من مليوني نسمة وفي عام 1996 حازت على ثاني مرتبة من بين 118 دولة من حيث المعيشة والبيئة. كما ويزورها في كل سنة ما يقارب الـ15 مليون سائح من مختلف انحاء العالم. هذا، وتحتل منتزهاتها السياحية على 5 ملايين دونم، إضافة إلى ان 56% من مساحتها مغطاة بالغابات والأشجار.