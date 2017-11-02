باركان يطلق: نبيذ مالبك (malbec) من سلسلة جودة Special Reserve

لأوّل مرّة، ومع اقتراب فصل الشتاء، يفخر "باركان" بإطلاق: نبيذ مالبك (malbec) من سلسلة جودة Special Reserve، قِطاف 2014

لأوّل مرة، ومع اقتراب فصل الشتاء، يفخر صانعو الخمر "باركان" بإطلاق نبيذ مالبك من سلسلة جودة Special Reserve، قطاف 2014. وهو نبيذ مثاليّ لليالي الشتاء الباردة في البيت، وللقاءات الرومانسيّة أو هديّة رائعة للوجبات العائليّة.





مالبِك هو صنف من أصناف العنب الأحمر، لونه ما بين البنفسجي الغامق والأرجواني. مالبِك هو واحد من ستّة أصناف من العنب الأصلي المتواجد في بوردو (فرنسا). في أعقاب موجة البرد القارس عام 1956 والتي أتلفت 75% منالزرع في بوردو، هجر المزارعون وأهملوا هذا الصنف من العنب، واليوم تتمّ زراعة غالبيّته في منطقة كاورجنوب شرقي فرنسا، وهو يستخدم كمزيج بالأساس، وأحيانًا كصنف من النبيذ. بالمقابل، ففي الأرجنتين، ومنذ أواسط القرن الثامن عشر، كان واضحًا بأنّ الملبِك هو صنف ناجح بشكل خاص، ويوجد اليوم في الأرجنتين أكثر من 200 ألف دونم مزروع بالملبِك.

نحن نؤمن بأنّ هذا النبيذ يشكّل دربًا إضافيًّا نحو تحقيق هدفنا باستنفاد التنوّع بأصناف النبيذ في البلاد. نحن في ذروة تحقيق هذا الهدف، ونؤمن بأنّه سيتجدّد ولن ينتهي أبدًا.

لون النبيذ أحمر قاتم وقوي.

للنبيذ نكهات عدّة من التوت البري الأسود، ورق الغار والأعشاب بطعم مخفّف، نكهات مغلّفة بلمسات من شجر البلوط ذي الجودة والتوابل الحلوة، مثل القرنفل والقرفة.

لطعم النبيذ في الفم حموضة منعشة. طعمات البرقوق الأسود واليوجينة، المصاحبة لنكهات النعنع، ليكير الكرز وطعم شوكولاطة الكاكاو السوداء تمنح النبيذ نكهة متبلة وممتعة، والتي تبرز سلاسة ومتعة طعم النبيذ.

ع.ع.

