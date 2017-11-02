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سيارات اخبار السيارات تسريب سعر وقائمة معدات جيب رانجلر 2018

سيارات

سعر وقائمة معدات جيب رانجلر 2018
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تسريب سعر وقائمة معدات جيب رانجلر 2018

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-03 14:27:13 A A

أفادت تقارير بأنّ رانجلر أنليميتد 2018 ذات الأربعة أبواب سيبدأ سعرها من 30,445$ في الولايات المتحدة، ما يعني أنها شهدت ارتفاعا بقدر 2,550$ مقارنة بموديل 2017 ومتوقع أن يشهد السوق ارتفاعا مماثلا في عدة دول حتى ربيع العام المقبل، أما بالنسبة لرانجلر 2018 القياسية فلا تتوفر معلومات حول سعرها ومعداتها حتى الآن.

وأشارت التقارير إلى أنّه ستتميز رانجلر 2018 أنليميتد بثلاث خطافات منفصلة للسحب، تحكم إلكتروني في الثبات، زجاج ملون، مساعد للتسلق على التضاريس، التشغيل بدون مفتاح، عجلة احتياطية خلفية كاملة، تحكم بالجر، نظام UConnect للمعلومات والترفيه بشاشة 5 إنش.

أما بالنسبة لرانجلر صحاري، فهي تأتي بمزيد من التقنيات لا تتضمنها الأنليميتد، مثل نظام تعليق هوائي للأعمال الثقيلة، مقود ملفوف بالجلد، مرايا جانبية قابلة للتسخين، عمود خلفي للتثبيت، تشغيل السيارة عن بعد بدون مفتاح، تنبيه الحماية، نظام معلومات وترفيه بشاشة 7 إنش. 

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