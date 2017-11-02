شابة (26 عامًا): خطيبي السابق عاد نادما على خيانته ويريد إصلاح علاقتنا

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الرسالة كالتالي:

أريد أن تساعدوني في مشكلتي التي لم أجد لها حلا ابدا، انا بنت عمري 26 سنة، مشلكتي هي اني كنت أحب شاب قبل سنتين وكنا مخطوبين ولكنه خانني وتركنا وقتها بسبب هاد الموضوع لأنه اكتشف الاشي بعيني لما شفته مع صاحبتي وبعدين اعترفلي انه كان في بينهن علاقة، ومرقت سنتين وحاولت أتغلب على الجرح اللي جواتي واليوم رجع بقلي انه ندمان كتير وانه بعده بحبني وبده كمان فرصة عشا ن يثبتلي انه بحبني وانه بده اياني! وانا مش عارفة أقرر وبصراع بين اه ولأ، خايفة يعمل هيك كمان مرة! وخايفة أكون عم بضيع الشخص اللي حبيته وندم! ساعدوني!



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