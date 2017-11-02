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مجتمع قصة من الحياة شابة (26 عامًا): خطيبي السابق عاد نادما على خيانته ويريد إصلاح علاقتنا

مجتمع

شابة (26 عامًا): خطيبي السابق عاد نادما على خيانته
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شابة (26 عامًا): خطيبي السابق عاد نادما على خيانته ويريد إصلاح علاقتنا

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-04 08:02:27 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

 

الرسالة كالتالي:

أريد أن تساعدوني في مشكلتي التي لم أجد لها حلا ابدا، انا بنت عمري 26 سنة، مشلكتي هي اني كنت أحب شاب قبل سنتين وكنا مخطوبين ولكنه خانني وتركنا وقتها بسبب هاد الموضوع لأنه اكتشف الاشي بعيني لما شفته مع صاحبتي وبعدين اعترفلي انه كان في بينهن علاقة، ومرقت سنتين وحاولت أتغلب على الجرح اللي جواتي واليوم رجع بقلي انه ندمان كتير وانه بعده بحبني وبده كمان فرصة عشا ن يثبتلي انه بحبني وانه بده اياني! وانا مش عارفة أقرر وبصراع بين اه ولأ، خايفة يعمل هيك كمان مرة! وخايفة أكون عم بضيع الشخص اللي حبيته وندم! ساعدوني!


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