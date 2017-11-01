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مطبخ مقبلات أشهى المقبلات: البطاطا بالتوابل..صحتين

مطبخ

أشهى المقبلات: البطاطا بالتوابل..صحتين
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أشهى المقبلات: البطاطا بالتوابل..صحتين

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-03 14:27:18 A A

المقادير
 - البطاطا : 100 غراماً
- البازيلاء : ملعقتان كبيرتان (بازيلاء بيضاء)
- البصل : ملعقة صغيرة (مفروم)
- بندورة : ملعقة صغيرة (مفرومة)
- فلفل أسود : ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة
- توابل ماسالا : ملعقة صغيرة (شات ماسالا)
- الكزبرة : ملعقة صغيرة (مفرومة)
- النعناع : ملعقتان كبيرتان (صلصة النعناع)
- التمر الهندي : ملعقتان كبيرتان (صلصة التمر الهندي)
- لبن : ملعقتان كبيرتان (لبن حلو)
- الزيت : 4 ملاعق كبيرة (نقي / للقلي)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
 1. ابرشي البطاطا وضعي البرش في مصفاة شاي بقطر 2.5 سم.

2. قومي بقلي البطاطا مع المصفاة حتى تصبح باللون البني الذهبي.

3. في هذه الأثناء اخلطي البازيلاء البيضاء والبصل المفروم والبطاطا المفرومة والكزبرة المفرومة وعصير الليمون وتوابل شات ماسالا ومسحوق الفلفل الحلو سوية.

4. ضعي هريس البازيلاء البيضاء على الطبق ثم أضيفي البطاطا المقلية فوق البازيلاء البيضاء.

5. زيني الوجه بصلصة النعناع والتمر هندي حسب الرغبة. 

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