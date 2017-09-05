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رياضة وشباب رياضة عالمية ألمانيا تمطر شباك النرويج بسداسية نظيفة في طريقها للمونديال وسط تألق نجومها

رياضة وشباب

ألمانيا تمطر شباك النرويج بسداسية في طريقها للمونديال
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ألمانيا تمطر شباك النرويج بسداسية نظيفة في طريقها للمونديال وسط تألق نجومها

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-09-05 00:14:13 A A

وضع منتخب ألمانيا قدما وساقا في كأس العالم 2018 بروسيا بعد اكتساح ضيفه النرويجي 6/0 اليوم الاثنين، في شتوتجارت ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية. وتأجل تأهل المنتخب الألماني للمونديال إلى الجولتين المتبقيتين من التصفيات بعد فوز ملاحقه المباشر ايرلندا الشمالية على ضيفه التشيكي /2صفر.


رويترز

وتقدم مسعود اوزيل لاعب وسط ارسنال الإنجليزي بهدف في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مستغلا تمريرة زميله يوناس هيكتور. وبعد سبع دقائق فقط أضاف جوليان دراكسلر، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، الهدف الثاني بعدما تلقى تمريرة من اوزيل ليسدد كرة زاحفة خدعت الجميع وسكنت الشباك.

وجاءت الدقيقة 21 لتشهد الهدف الثالث للماكينات بتوقيع فيرنر، إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من مولر إلى فيرنر على حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة إلى داخل المرمى. وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول سجل فيرنر الهدف الثاني له والرابع لبلاده إثر تمريرة جديدة من مولر قابلها مهاجم لايبزيج بضربة رأس رائعة في الشباك.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني وضع ليون جوريتسكا، لاعب وسط شالكه بصمته وسجل الهدف الخامس لألمانيا، إثر تمريرة رائعة من دراكسلر، قابلها جوريتسكا بضربة رأس رائعة إلى داخل المرمى. وقبل 11 دقيقة من النهاية سجل ماريو جوميز مهاجم فولفسبورج الهدف السادس لألمانيا.

 

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