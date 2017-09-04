اقصاء عيران زهافي عن تشكيلة منتخب اسرائيل أمام ايطاليا ضمن تصفيات كأس العالم

تم اقصاء اللاعب عيران زهافي عن تشكيلة منتخب اسرائيل أمام منتخب ايطاليا، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة الا ربعا على استاد مابي في ايطاليا، ضمن تصفيات مسابقة كأس العالم. وجاء ذلك بسبب رميه شارة الكابتن خلال الخسارة الماضية أمام منتخب مقدونيا بهدف دون مقابل، بعد سماعه صافرات استهجان من المشجعين. ومن المتوقع أن يتم استبعاده لمدة عام عن صفوف المنتخب، علما أن زهافي نفسه اعلن عن اعتزاله اللعب، رغم أن القرار قد لا يكون نهائيا وقابل للتغيير.





عيران زهافي



وقد تلاشت كليا آمال منتخب اسرائيل في التأهل الى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، مع الاشارة الى أنه هزم من قبل منتخب ايطاليا في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف. وقد خسر المنتخب الايطالي مباراته الماضية أمام نظيره الاسباني بثلاثة أهداف دون رد.

