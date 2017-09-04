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أخبار اخبار الكنيست النائب يوسف جبارين: كفى للعنف والجريمة، اوقفوا شلال الدم

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وادي عارة النائب جبارين: كفى للعنف والجريمة، اوقفوا شلال الدم
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النائب يوسف جبارين: كفى للعنف والجريمة، اوقفوا شلال الدم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-04 22:22:54 A A

"شلال الدم لا يتوقف في مجتمعنا، ولا يتوقف في الفترة الأخيرة في مدينة ام الفحم الحبيبة. شاب آخر يذهب ضحية فوضى السلاح ويفتك به الرصاص القاتل، بينما يرقد الكثير من الجرحى والمصابين بانتظار استعادة عافيتهم المغدورة". هذا ما قاله النائب د. يوسف جبارين بعد مصرع الشاب الفحماوي احمد اغبارية رميًا بالرصاص خلال عيد الأضحى المبارك.


د. يوسف جبارين

وأضاف جبارين: "لقد تجاوز العنف الدموي كل الحدود: لا حرمة لرمضان، ولا حرمة للاعياد، لا احترام لابن البلد، ولا لابن مجتمعنا الناطق بضادنا. معاني التسامح والتآخي، التي طالما ميّزت مجتمعنا، أخلت مكانها للانتقام والعصبية والجهل والرجولة الفارغة. قبل اشهر اقترحتُ خطوات عملية لمواجهة العنف في مجتمعنا وهي مسؤوليتنا جميعًا، كل من موقعه، لاخراجها الى حيّز التنفيذ. قبل فوات الأوان".

ودعا جبارين الى التداول في ام الفحم تحديدًا بقرار جماعي باعلان الاضراب الشامل في الايام المقبلة "رفضًا للعنف والقتل ولمرتكبيهما، واستنكارًا لتخاذل الشرطة وتآمرها على عافية شبابنا".

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