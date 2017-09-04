اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس مدارس مجد الكروم جاهزة لاستقبال طلابها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة

جامعات / مدارس

الشاغور مدارس مجد الكروم جاهزة لاستقبال طلابها
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مدارس مجد الكروم جاهزة لاستقبال طلابها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة

 

ايام مبيعات جنونية!! حقق حلمك واشتري سيارة تعجبك.. اضغط هنا عم تحلم بسيارة جديدة بدون.. ما تهكل هم اضغط هنا.. حملات لا مثيل لها... اسعار
من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-09-04 20:56:13 A A

تنطلق صباح غد الثلاثاء السنة الدراسية الجديدة 2017/18، مع انتهاء العطلة الصيفية وعطلة عيد الاضحى المبارك. وسيعود كافة طلاب مجد الكروم الى مقاعدهم الدراسية في كافة المدارس. هذا وعمل مجلس مجد الكروم على تجهيز وتسديد كافة النواقص وتوفير كافة الاحتياجات للمدارس، علمًا انه لا يوجد نقص بالصفوف في اية مدرسة باستثناء مدرسة عمر بن الخطاب التي ستشهد ترميمات شاملة في الجناح الشمالي القديم وعليه سيتم نقل عدة صفوف الى بناية المركز الجماهيري حتى انتهاء الفصل الاول من السنة الدراسية ليتم الانتهاء من الترميمات . بالاضافة لذلك سيتم افتتاح الروضتين الجديدتين المتواجدتين بالقرب من مدرسة عمر بن الخطاب بعد الانتهاء من بنائهما وتجيزهم بكافة المعدات .



رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي المتواجد في الولايات المتحدة تحدث الينا عبر الهاتف قائلا:"ان مجلس مجد الكروم رصد ثلثي ميزانيته السنوية من اجل التربية والتعليم وتتعدى ميزانية التربية والتعليم ال40 مليون شاقل وعملنا على توفير وتجهيز كل الاحتياجات المطلوبة منا كمجلس محلي والمقدرة بمئات الاف الشواقل لا بل بالملايين, وفي النهاية اتمنى لطلابنا سنة دراسية مثمرة وناجحة وللطواقم التعليمية والادارية المزيد من العطاء لإيصال الرسالة السماوية المقدسة بتربية وتعليم ابناءنا وقيادتهم نحو مستقبل افضل ان شاء الله .

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 الاخاء الناصرة في ضيافة هبوعيل العفولة | [2 قراءة]
2 ترامب يدرس قطع العلاقات الاقتصادية مع أي دولة تتعامل مع كوريا الشمالية | [2 قراءة]
3 الليلة: إنجلترا وألمانيا تتطلعان لحسم التأهل | [2 قراءة]
4 الجنوب: اقتحام مقابر وسرقات واتهام قريب | [2 قراءة]
5 الجنوب: القبض على افراد عصابة سرقات | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [0 مشاركة]
2 الحلقة التاسعة من مسلسل قلب مجنون | [0 مشاركة]
3 محمد خطيب وأحمد شعبان يهديان الاخاء الناصرة فوزا | [0 مشاركة]
4 دالية الكرمل: اصابة اربعة اشخاص بحادث طرق | [0 مشاركة]
5 عبلين: سطو مسلح على شاب وسرقة سيارته | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab