مدارس مجد الكروم جاهزة لاستقبال طلابها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة

تنطلق صباح غد الثلاثاء السنة الدراسية الجديدة 2017/18، مع انتهاء العطلة الصيفية وعطلة عيد الاضحى المبارك. وسيعود كافة طلاب مجد الكروم الى مقاعدهم الدراسية في كافة المدارس. هذا وعمل مجلس مجد الكروم على تجهيز وتسديد كافة النواقص وتوفير كافة الاحتياجات للمدارس، علمًا انه لا يوجد نقص بالصفوف في اية مدرسة باستثناء مدرسة عمر بن الخطاب التي ستشهد ترميمات شاملة في الجناح الشمالي القديم وعليه سيتم نقل عدة صفوف الى بناية المركز الجماهيري حتى انتهاء الفصل الاول من السنة الدراسية ليتم الانتهاء من الترميمات . بالاضافة لذلك سيتم افتتاح الروضتين الجديدتين المتواجدتين بالقرب من مدرسة عمر بن الخطاب بعد الانتهاء من بنائهما وتجيزهم بكافة المعدات .





رئيس المجلس المحلي السيد سليم صليبي المتواجد في الولايات المتحدة تحدث الينا عبر الهاتف قائلا:"ان مجلس مجد الكروم رصد ثلثي ميزانيته السنوية من اجل التربية والتعليم وتتعدى ميزانية التربية والتعليم ال40 مليون شاقل وعملنا على توفير وتجهيز كل الاحتياجات المطلوبة منا كمجلس محلي والمقدرة بمئات الاف الشواقل لا بل بالملايين, وفي النهاية اتمنى لطلابنا سنة دراسية مثمرة وناجحة وللطواقم التعليمية والادارية المزيد من العطاء لإيصال الرسالة السماوية المقدسة بتربية وتعليم ابناءنا وقيادتهم نحو مستقبل افضل ان شاء الله .