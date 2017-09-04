مصادر عراقية: مقتل مفتي داعش في قصف جوي بمحافظة كركوك

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لقي المفتي العام لتنظيم "داعش" مع عدد من مرافقيه مصرعهم في قصف جوي استهدف مجموعة من مسلحي التنظيم في أطراف ناحية الرياض غربي محافظة كركوك العراقية. ذكر ذلك مصدر محلي بمحافظة كركوك العراقية اليوم الإثنين.



تصوير: رويترز

ونقلت قناة "السومرية" العراقية عن المصدر قوله، إنه تم استهداف مجموعة مسلحة من تنظيم "داعش" الإرهابي بغارة جوية أثناء سيرهم على طريق زراعي بأطراف ناحية الرياض، ما أسفر عن تدمير ثلاث سيارات".

وتعد الرياض إحدى النواحي التابعة لقضاء الحويجة، والذي يعتبر من المعاقل المهمة لتنظيم "داعش" الإرهابي.