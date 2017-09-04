زكاة الناصرة تنفذ مشروع الأضاحي لهذا العام وتوزع نحو 3 أطنان من اللحوم

وصل الى موقع العرب بيان صادر عن لجنة الزكاة في مدينة الناصرة وجاء فيها:"نفذت لجنة الزكاة في مدينة الناصرة مشروع الأضاحي السنوي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك ضمن مشروع الأضاحي السنوي، للسنة السابعة عشرة على التوالي. وقال رئيس اللجنة الشيخ فارس عابد إن اللجنة وزعت خلال يومي عيد الأضحى، الأول والثاني، نحو 3 أطنان من لحوم الأضاحي على اكثر من 600 عائلة مستورة في المدينة بمعدل (5 - 6) كغم لكل حصة".



وتابع:"وأشار إلى أن لجنة الزكاة استقبلت هذا العام 41 اشتراكا لأضحية خروف، إضافة إلى 5 عجول، هذا عدا اللحوم المتفرقة التي استقبلت في مكتب الزكاة بالحي الشرقي في مدينة الناصرة قدمها المضحون وتقدر بنحو 10 خراف وعجل. وإلى جانب 3 أطنان من لحوم الأضاحي التي وزعتها لجنة الزكاة على العائلات المستورة، قال الشيخ عابد إن اللجنة وزعت أيضا مساعدات مالية وملابس جديدة وحلويات على بعض عائلات الناصرة المستورة.



وأوضح الشيخ فارس عابد أن مشروع الأضاحي هو ضمن مشاريع لجنة الزكاة في الناصرة جاء ليساهم في التخفيف عن العائلات المستورة في ظل ضائقة اقتصادية يعاني منها الأهل في المدينة، كما أنه عنوان لكثير من الناس الذين يريدون تقديم الأضاحي ولا يعرفون كيف يوزعونها. وقال: "عاما بعد عام نلاحظ أن هناك ازدياداً في تقديم الأضاحي رغم ارتفاع أسعارها، وهذا إن دل فإنه يدل على اقبال الناس على تطبيق السنة النبوية ورغبتهم في مساعدة العائلات المستورة وثقتهم الكبيرة في لجنة الزكاة، حيث بدأ المشروع قبل 17 سنة بأعداد قليلة جدا من الأضاحي واليوم والحمد لله اشتراكات الأضاحي بالعشرات".



وفي هذا السياق، أشار رئيس لجنة الزكاة إلى أن اللجنة قدمت خلال الفترة بين عيدي الفطر والأضحى أكثر من 120 منحة دراسية للطلاب الأكاديميين من العائلات المستورة في الناصرة بمبلغ يزيد قدره عن الـ 200 ألف شيكل.

وبمناسبة عيد الأضحى المبارك قدم الشيخ فارس عابد تهنئة لأهل الناصرة قائلاً: "باسمي وباسم لجنة الزكاة في الناصرة نتقدم باحر التهاني والتبريكات بمناسبة العيد، سائلين الله تبارك وتعالى أن تعود هذه الأيام علينا وقد تحررت أوطاننا ونفوسنا، كما نتقدم بالشكر الجزيل لكن من ساهم في إنجاح مشروع الأضاحي لهذا العام سائلين الله أن يبارك لهم في أعمالهم في الدنيا والأخرة".

من جهته نوّه عضو لجنة الزكاة، الحاج محمد بطو (أبو أنس) إلى أنه أشرف على ذبح الأضاحي صبيحة يوم عيد الأضحى، وبعد صلاة العيد مباشرة، رئيس اللجنة وأعضاؤها وعدد من مندوبي اللجنة في مختلف الأحياء.

وأشار الحج بطو إلى أن الأضاحي يجري اختيارها حسب الشروط الشرعية من قبل مختصين في لجنة الزكاة، علما أن اللجنة تستعد للمشروع قبل عيد الأضحى بأسابيع كثيرة.

