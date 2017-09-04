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رياضة وشباب

تعادل مخيب لفرنسا أمام لوكسمبورج
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القارة الأوروبية: تعادل مخيب لفرنسا أمام لوكسمبورج في تصفيات المونديال

اكتفى منتخب فرنسا بحصد نقطة وحيدة كانت كافية ليستعيد صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن السويد الثاني، فيما ارتفع لوكسمبورج للمرتبة الخامسة وقبل الأخيرة برصيد 5 نقاط

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-04 10:02:15 A A

عانى المنتخب الفرنسي اليوم أمام ضيفه لوكسمبورج، وسقط في فخ التعادل السلبي على ملعب تولوز ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا عام 2018 المقبل. واكتفى منتخب فرنسا بحصد نقطة وحيدة كانت كافية ليستعيد صدارة الترتيب برصيد 17 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن السويد الثاني، فيما ارتفع لوكسمبورج للمرتبة الخامسة وقبل الأخيرة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن بيلاروسيا المتذيل.


خلال مباراة فرنسا ولوكسمبورغ
 

ولم ينجح لاعبو الديوك في تجاوز الحصار الدفاعي الذي فرض عليهم طوال شوطي اللقاء، بل كان للضيف المتواضع فرصا قليلة وخطيرة على مرمى الحارس هوجو لوريس.

وكان منتخبا هولندا والسويد تغلبا على بلغاريا (3-1) وروسيا البيضاء (0-4)، على الترتيب، لحساب نفس الجولة، ليصبح ترتيب المجموعة، قبل جولتين على ختام التصفيات، كما يلي:.

المركز الأول: فرنسا (17 نقطة).
المركز الثاني: السويد (16 نقطة).
المركز الثالث: هولندا (13 نقطة).
المركز الرابع: بلغاريا (12 نقطة).
المركز الخامس: لوكسمبورج (5 نقاط).
المركز السادس: بيلاروسيا (5 نقاط).

 

نتائج مباريات ليلة أمس في القارة الاوروبية:

روسيا البيضاء ضد السويد 0-4
هولندا ضد بلغاريا 3-1 
جزر فاروه ضد أندورا 1-0
المجر ضد البرتغال 0-1 
فرنسا ضد لوكسمبورغ 0-0
لاتفيا ضد سويسرا 0-3
اليونان ضد بلجيكا 1-2 
جبل طارق ضد البوسنة والهرسك 0-4
 

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