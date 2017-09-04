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رياضة وشباب رياضة عالمية سامباولي يستعين بميسي وديبالا لكسر العقم التهديفي أمام فنزويلا في مباراة حساسة للأرجنتين

رياضة وشباب

سامباولي يستعين بميسي وديبالا
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سامباولي يستعين بميسي وديبالا لكسر العقم التهديفي أمام فنزويلا في مباراة حساسة للأرجنتين

واصل سامباولي تحضيراته الأحد، داخل المجمع الرياضي بمنطقة إيزيزا، حيث أجرى ثلاثة تغييرات في التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة أوروجواي

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-09-04 16:35:57 A A

على الرغم من العقم التهديفي الذي شهدته مباراة أوروجواي والأرجنتين يوم الخميس الماضي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بالتعادل السلبي، إلا أن خورخي سامباولي، المدير الفني لـ"الألبيسيليستي" سيواصل المراهنة على المثلث الهجومي، المكون من ليونيل ميسي وباولو ديبالا وماورو إيكاردي، خلال المواجهة الحاسمة يوم الثلاثاء القادم أمام فنزويلا.


ميسي وديبالا في المباراة أمام الاورغواي 

وسيبحث "راقصو التانجو" عن وضع حد لمسلسل الفقر التهديفي في هذه التصفيات، وهو ما تدل عليه الأرقام حيث سجل لاعبو الأرجنتين 15 هدفا خلال 15 جولة، بمعدل هدف وحيد في المباراة، ليصبح ثاني أقل المنتخبات من حيث عدد الأهداف المسجلة بعد بوليفيا.

وواصل سامباولي تحضيراته الأحد، داخل المجمع الرياضي بمنطقة إيزيزا، حيث أجرى ثلاثة تغييرات في التشكيلة الأساسية التي خاضت مواجهة أوروجواي.

ودخل اللاعب المخضرم خابيير ماسكيرانو بديلا للموقوف جابرييل ميركادو في خط الدفاع، بينما سيعود إيفر بانيجا لقيادة خط الوسط بعد الإيقاف مكان جيدو بيزارو، وسيدخل لاوتارو أكوستا بدلا من ماركوس أكونيا لأسباب فنية.

وبهذا من المنتظر أن تدخل الأرجنتين اللقاء بالتشكيل التالي: سرخيو روميرو وخابيير ماسكيرانو وفيديريكو فازيو ونيكولاس أوتاميندي ولوكاس بيليا وإيفر بانيجا ولاوتارو أكوستا وليونيل ميسي وباولو ديبالا وأنخل دي ماريا وماورو إيكاردي.

وتحتل الأرجنتين المركز الخامس، الذي يؤهل صاحبه لخوض الملحق أمام ممثل الأوقيانوس، برصيد 23 نقطة وبفارق الأهداف خلف تشيلي، وذلك قبل 3 جولات من النهاية.

 


سامباولي 

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