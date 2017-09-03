كفرمندا تفجع بوفاة الشاب عماد طه زيدان (31 عامًا)



فجعت قرية كفرمندا مساء اليوم الاحد بوفاة الشاب عماد طه زيدان (31 عاماً) اثناء خضوعه لعملية جراحية في المستشفى، هذا وسيشيع جثمان المرحوم الطاهر غداً الاثنين الموافق 04.09.2017 بعد صلاة الظهر .نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.. انا لله وانا اليه راجعون.