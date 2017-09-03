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فنانين فن عربي بعد زواجٍ لمدّة 21 عاماً.. ماذا يقول الياس بو صعب لجوليا بطرس؟

فنانين

ماذا يقول الياس بو صعب لجوليا بطرس؟
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بعد زواجٍ لمدّة 21 عاماً.. ماذا يقول الياس بو صعب لجوليا بطرس؟

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-03 14:36:46 A A

توجّه الوزير اللبناني السابق الياس بو صعب ببطاقة معايدة لزوجته الفنانة جوليا بطرس بمناسبة ذكرى زواجهما الـ21. وفي التفاصيل، نشر بو صعب صورة لزوجته جوليا عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، وأرفقها بالكلمات التالية:

"منذ 21 عاماً، كان قلبي يدقّ بسرعة حين قلت للكاهن نعم. اليوم بعد 21 سنة، أقولها مجدّداً بصوتٍ أعلى لملكة حياتي. شكراً حياتي على كلّ ما أنت عليه وللأولاد الرائعين الذين جئت بهم إلى حياتنا".

 

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