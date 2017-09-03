اغلاق
اغلاق
فنانين فن عربي كندة علوش مشتاقة لزوجها عمرو يوسف!

فنانين

كندة علوش مشتاقة لزوجها عمرو يوسف!
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

كندة علوش مشتاقة لزوجها عمرو يوسف!

كانت حالة من الفزع العائلى عاشتها أسرتا النجم عمرو يوسف والنجمة كندة علوش، بعد انتشار شائعة القبض عليهما فى منطقة العجوزة

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-09-03 19:03:10 A A

أعربت الفنانة السورية كندة علوش، عن افتقادها لزوجها الفنان عمرو يوسف، الذي يتواجد بالوقت الحالي في لندن. وشاركت كندة صورة لهما عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت عليها: "وحشتني".
وكانت حالة من الفزع العائلى عاشتها أسرتا النجم عمرو يوسف والنجمة كندة علوش، بعد انتشار شائعة القبض عليهما فى منطقة العجوزة وبحوزتهما مواد مخدرة، وهو ما نفاه كلاهما.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 ماذا يقول الياس بو صعب لجوليا بطرس؟ | [3 قراءة]
2 مورينيو: أنا أغلى من نيمار ومللت من الاسئلة حول السوق | [2 قراءة]
3 الناصرة: حادث طرقات ضرب وهرب واعتقال السائق (17 عاما) | [1 قراءة]
4 اصابة فتى (12 عامًا) من رهط بجراح متوسطة طعنًا | [1 قراءة]
5 تصادم بين دراجة نارية وسيارة قرب باقة الغربية | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 شبهات في المركز: مشتبه يعتدي جنيسا على شقيقته | [0 مشاركة]
2 الشرطة: اعتقال مشتبهين من راس العامود في القدس | [0 مشاركة]
3 ألمانيا تتأهل عملياً للمونديال بفوز متأخر على التشيك | [0 مشاركة]
4 اللواء حكروش: لا يوجد قادة بحجم المجتمع | [0 مشاركة]
5 الطيبة: الشرطة تضبط شخصين خلال محاولة تهريب لحوم | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab