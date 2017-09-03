كندة علوش مشتاقة لزوجها عمرو يوسف!

كانت حالة من الفزع العائلى عاشتها أسرتا النجم عمرو يوسف والنجمة كندة علوش، بعد انتشار شائعة القبض عليهما فى منطقة العجوزة

أعربت الفنانة السورية كندة علوش، عن افتقادها لزوجها الفنان عمرو يوسف، الذي يتواجد بالوقت الحالي في لندن. وشاركت كندة صورة لهما عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وعلقت عليها: "وحشتني".

وكانت حالة من الفزع العائلى عاشتها أسرتا النجم عمرو يوسف والنجمة كندة علوش، بعد انتشار شائعة القبض عليهما فى منطقة العجوزة وبحوزتهما مواد مخدرة، وهو ما نفاه كلاهما.