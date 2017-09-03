وفاة 35 مصريا خلال أداء شعائر الحج في السعودية

يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة

أعلنت وزارة الصحة المصرية السبت، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 35 حالة بالسعودية وقال رئيس بعثة الحج الطبية الدكتور أحمد الانصاري في بيان، زيادة الوفيات خلال يومي عرفة وأول أيام التشريق نتيجة الإجهاد والمشقة وكبر السن، لافتاً الى أن أعمار المتوفين تراوحت ما بين 60 و85 عاماً.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.



مكة المكرمة