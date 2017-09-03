مصرع سائق دراجة نارية في حادث دامٍ على شارع رقم 90 قرب طبريا

لقي سائق دراجة نارية مصرعه متأثرًا بجراحه في حادث طرقٍ دامٍ على شارع رقم 90 قرب بحيرة طبريا. وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها:"مساء اليوم السبت على شارع رقم 90 على ساحل بحيرة طبريا وقع حادث طرق تخلله اصطدام وجها بوجه ما بين دراجة نارية وسيارة خصوصية مسفرا عن مصرع راكب الدراجة واصابة سائقة الخصوصية طفيفا احيلت على اثرها للعلاج بالمستشفى بينما باشرت الشرطة اعمال التشخيص والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات".



تصوير مؤسسة نجمة داوود الحمراء



وقال الناطق بلسان مؤسسة نجمة داوود الحمراء:"ان الحادث وقع بمحاذاة شاطئ جاي في طبريا، وبالتحديد في جادة العيزر، وان الشاب الذي لقي مصرعه يبلغ من العمر 25 عامًا". وقال البراميدييك تسوري نبوت:"الحديث يدور حول حادث صعب للغاية، فقد تهشم هيكل السيارة الخصوصية بشكلٍ كبير، وعلى بعد أمتار كثيرة عثرنا على الدراجة النارية في مساحة حرشية والى جانبها الشاب القتيل وهو فاقد للوعي وقلبه قد توقف عن النبض والتنفس".

