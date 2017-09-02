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رياضة وشباب رياضة عالمية النجم مبابي يكشف اسباب اختياره باريس سان جيرمان وليس ريال مدريد

رياضة وشباب

النجم مبابي يكشف اسباب اختياره باريس سان جيرمان
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النجم مبابي يكشف اسباب اختياره باريس سان جيرمان وليس ريال مدريد

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-02 19:00:00 A A

كشف المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن السبب الذي جعله يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان على ريال مدريد. وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع إلزام الشراء في الصيف المقبل مقابل 180 مليون يورو.


مبابي - رويترز

وأوضح مبابي أن السبب الذي دفعه للانتقال إلى سان جيرمان وليس ريال مدريد أنه كان يريد ضمان المشاركة بصفة أساسية، وهو أمر غير مضمون في النادي الملكي. وقال مبابي في حوار صحفي بعد مواجهة فرنسا وهولندا قبل يومين “أنا سعيد للغاية لانضمامي إلى نادٍ كبير مثل سان جيرمان”.

وتابع “إنه المشروع المثالي بالنسبة لي لمواصلة التعلم والتطور، سألعب مع لاعبين كبار حققوا كل شيء في فرنسا، وبعضهم أحرز ألقاب في الخارج”. وأنهى مبابي حديثه موضحاً سبب اختيار سان جيرمان وليس الريال “سألعب باستمرار، هذا أهم شيء، ولقد كان المعيار الأول لاختيار فريقي الجديد، ما زال لدي الكثير لأقدمه، لقد اخترت سان جيرمان منذ عدة أسابيع وهو المشروع المناسب لي”.

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