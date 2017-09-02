الناصرة: تحرير مخالفات وضبط اسلحة ومخدرات ولحوم دون رقابة وتوقيف مشتبهين

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم ضبط 60 الف شاقل في منزل مالكها وتوقيف مالك الملحمة المشتبه للتحقيق وكذلك تم ضبط في عدة مناسبات ووقائع مختلفة كميات من المخدرات والممتلكات المشتبه انها مسروقة

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال فترة الاسبوع الفائت في مسعى لمواصلة تعزيز مستوى السلامة العامة وتعزيز جودة الحياة في مدينة الناصرة وخلال نشاطات مكثفة للشرطة وقوات من حرس الحدود وغيرها من الجهات الرسمية المعنية تم في عدة ورش ومحلات تجارية هناك ضبط عشرات الفلسطينيين دون تصاريح قانونية وكذلك 2 مشغلين وموفر مبيت البعض من ضمنهم وتحويلهم للتحقيق وكذلك تم تحرير عشرات المخالفات المرورية عن تجاوزات بالغة الخطورة وتم ضبط عدة قطع من الاسلحة المختلفة خلال مداهمة عدة منازل مشتبهين وغيرها جنبا لاعتقال مشتبهين بحيازتها وكذلك تم ضبط عشرات كلغم من لحوم الذبائح بعيدا عن اعين الرقابة داخل ملحمة من ضمن عدة ملاحم تم فحصها وتفتيشها ومصادرتها"، وفقا للبيان.



خلال الحملة- تصوير: الشرطة



واضات السمري: "كذلك تم ضبط 60 الف شاقل في منزل مالكها وتوقيف مالك الملحمة المشتبه للتحقيق وكذلك تم ضبط في عدة مناسبات ووقائع مختلفة كميات من المخدرات والممتلكات المشتبه انها مسروقة وتم توقيف عدة مشتبهين بحيازتها والتجارة فيها وكذلك تمت مداهمة محلات العاب قمار غير قانونية واغلاق محلين بأوامر ادارية لمدة 30 يوما وكذلك تم فحص سلامة عشرات المركبات مع ابعاد عدد غير صالح من ضمنها عن الحركة على الطرقات وبما شمل مركبات ادخلت عليها تعديلات بصورة غير قانونية وايضا تم تحصيل ديون مستحقات جباية لصالح مركز الغرامات بمبلغ 30 الف شاقل وايضا تم فتح عشرات من الملفات الجنائية ضد ضالعين بجرائم عنف وتجارة بالمخدرات وغيرها غالبيتها ضد احداث قاصرين والنشاطات من اجل جميع مواطنيها وزوارها جارية"، وفقا للبيان.