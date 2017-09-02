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أخبار محليات اصابة شابة بجروح متوسطة في حادث مروع قرب المغار

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المغار والقضاء اصابة شابة في حادث مروع قرب المغار
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اصابة شابة بجروح متوسطة في حادث مروع قرب المغار

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشابة (25 عامًا) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها بواسطة مروحية عامودية الى رمبام لاستكمال العلاج

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-09-02 16:04:29 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم السبت أنه "عند الساعة 14:45 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول انقلاب مركبة على شارع 65 قرب كلانيت حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشابة (25 عامًا) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها بواسطة مروحية عامودية الى رمبام لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان. 

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