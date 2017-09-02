اصابة شابة بجروح متوسطة في حادث مروع قرب المغار

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشابة (25 عامًا) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها بواسطة مروحية عامودية الى رمبام لاستكمال العلاج

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم السبت أنه "عند الساعة 14:45 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول انقلاب مركبة على شارع 65 قرب كلانيت حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لشابة (25 عامًا) أصيبت بجروح متوسطة وتم نقلها بواسطة مروحية عامودية الى رمبام لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.