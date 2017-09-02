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رياضة وشباب رياضة عالمية نجم تشيلي ايدين هازارد: سعري 300 مليون وترشيح رونالدو لا يضغطني

رياضة وشباب

نجم تشيلي ايدين هازارد: سعري 300 مليون يورو
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نجم تشيلي ايدين هازارد: سعري 300 مليون وترشيح رونالدو لا يضغطني

  كان رونالدو قد رشح 6 أسماء لخلافته هو وليونيل ميسي في حصد الجوائز الفردية، وتضمن قائمة الدون أسم هازارد الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-09-02 01:35:17 A A

 أعرب إدين هازارد نجم تشيلسي عن سعادته الكبيرة بترشيح كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد له للحصول على الكرة الذهبية في السنوات القادمة.

وكان رونالدو قد رشح 6 أسماء لخلافته هو وليونيل ميسي في حصد الجوائز الفردية، وتضمن قائمة الدون أسم هازارد الذي يعد من أفضل اللاعبين في العالم.وقال هازارد رداً على ترشيحات رونالدو “من الجيد أن أسمع لاعب بقيمة رونالدو يقول هذا الكلام عني، إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وربما أنه ضمن الأفضل في كل العصور”.

وتابع “هذا الترشيح يعد أمراً إيجابياً بالنسبة لي، لا اشعر بأي ضغط إضافي بخصوص ذلك، بل يجعلني أريد أن أصبح أفضل”.وتم سؤال هازارد عن رأيه في صفقة نيمار التي بلغت 222 مليون يورو وتوقعه لسعره في حال رحليه عن تشيلسي.وأجاب مازحاً “لا أعرف، ربما سأنتقل بـ300 مليون يورو، كل ذلك يعتمد على السوق، نيمار هو لاعب برازيلي، ويملك إمكانيات كبيرة، هو أصغر سناً مني ويلعب في برشلونة، رسوم النقل تعتمد على العقد الخاص بك وبعض العوامل الأخرى، سنرى كم أستحق لو رحلت في أي وقت قادم”.

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