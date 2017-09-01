قوات سوريا الديمقراطية تسيطر بالكامل على البلدة القديمة في الرقة

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف من مقاتلين أكراد وعرب، سيطرتها الكاملة على البلدة القديمة في الرقة معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. ونقلت وكالة فرانس برس عن طلال سيلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية قوله " قواتنا سيطرت اليوم بالكامل على المدينة القديمة في الرقة إثر اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش". وأوضح سيلو "نحن على أطراف المنطقة شديدة التأمين التي تقع فيها قواعد تنظيم الدولة بوسط المدينة". وتفيد تقارير بأن المئات من مسلحي داعش بالإضافة إلى 25 ألف مدني محاصرون في وسط مدينة الرقة.



رويترز

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الرقة في عام 2014، واعتبرها منذ ذلك الحين عاصمة لما يسميها "دولة الخلافة". وقد تقدمت قوات سوريا الديمقراطية تدريجيا نحو المدينة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وشنت هجومها للاستيلاء على المدينة بدءا من السادس من يونيو/حزيران.

وتمثل استعادة السيطرة على الرقة "ضربة قاصمة" للتنظيم عقب دحر مسلحيه في مدينتي الموصل وتلعفر بالعراق في الشهرين الماضيين.